Klæbo ble tidenes yngste Tour de Ski-vinner: - Følte bakkene aldri tok slutt

LANGRENN 2019-01-06T14:17:30Z

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) tapte mye til Sergej Ustjugov (26), men vant Tour de Ski på første forsøk. Han slår også rekorden til Dario Cologna (32) fra 2009.

Publisert: 06.01.19 15:17 Oppdatert: 06.01.19 15:39

– Jeg er sliten. Jeg kjente det var skikkelig tungt. Det var tøft å høre at Sergej tok innpå. Jeg følte bakkene aldri tok slutt. Det var tungt, sier vinneren til NRK.

Tour de Ski sammenlagt:

1. Johannes Høsflot Klæbo 2. Sergej Ustjugov +16,7 3. Simen Hegstad Krüger +48,8 4. Sjur Røthe +1:05,3 5. Aleksandr Bolsjunov +1:26,6 6. Andrey Melnichenko +1:37,1 7. Martin Johnsrud Sundby +2:04,3 8. Denis Spitsov +2:05,9 9. Francesco De Fabiani + 2:18,5 10. Andrej Larkov +2:34,6 11. Didrik Tønseth +2:39,0 12. Hans Christer Holund 2:47,1 20. Finn Hågen Krogh +5:01,8



Cologna var 22 år og 299 dager da han vant for første gang i 2009. Klæbo, som er med i touren for første gang og var usikker på å fullføre , ble født for 22 år og 76 dager siden.

– Jeg setter dette veldig høyt. Planen var bare å gå noen distanser og ta ting underveis. Nå står jeg igjen og vinner. Det er veldig kult å få det til i første forsøk. Det kan måle seg opp mot mye, sier Klæbo.

Hyllest av morfar

Eventyret ser ikke ut til å stoppe for Byåsen-løperen. Sist vinter ble Klæbo OL-konge i Pyeongchang med tre OL-gull. Han er kun en av fire menn under 22 år til å ta tre gull i vinterlekene (i tillegg til Eric Heiden, Toni Sailer og Viktor An). Klæbo ble også tidenes yngste vinner av verdenscupen sammenlagt sist sesong.

Morfar og trener, Kåre Høsflot, var litt rørt etter at triumfen var i boks. Han innrømmer at han var nervøs underveis.

– Dette var nok veldig langt opp på rangstigen ja, sier han til pressen.

– At han kunne dette, visste vi ingenting om, sier morfar Høsflot.

– Han er så sterk i hodet og i hodet. Taktisk er det kanskje ingen som slår han. Han er fenomenal taktisk, sier morfar Høsflot.

Ustjugov spiste innpå

Men avslutningsetappen i Tour de Ski ble veldig spennende.

Klæbo startet 1.20,4 minutt foran Sergej Ustjugov. Klæbo økte forspranget i det flate området, men da de gikk inn bakken etter 6,2 kilometer var avstanden 1.19,5.

– Jeg prøvde å holde jevnt tempo, så hvis han hadde kommet opp, skulle jeg hatt noe å svare med, sier Klæbo.

– Men heldigvis holdt det unna, fortsetter han.

Etter 7,1 kilometer av 9 kilometer var avstanden 1:07,4. En kilometer senere var Ustjugov 45,4 sekunder bak.

– Jeg kjente kom fort, sier Klæbo, som innrømmer at planen var å ikke gå denne etappen.

Klæbos luke var bare 36,7 sekunder etter 8,5 kilometer. Kort tid før mål viste GPS-avstanden bare 19 sekunder. Men luken holdt. Klæbo vant med 16,7 sekunder til Ustjugov.

Klæbo var spent i forkant:

Krüger og Røthe imponerte

Simen Hegstad Krüger startet som nummer fem, men tok igjen Aleksandr Bolsjunov og ble nummer tre til slutt etter en meget sterk etappe.

Aller best opp bakken gikk Sjur Røthe. Han ble til slutt nummer fire foran Bolsjunov. Martin Johnsrud Sundby kom på syvendeplass.

Vinnere av Tour de Ski: 2018: Dario Cologna, Sveits

2017: Sergej Ustjugov, Russland

2016: Martin Johnsrud Sundby

2015: Petter Northug

2014: Sundby

2013: Aleksandr Legkov, Russland

2012: Dario Cologna

2011: Cologna

2010: Lukas Bauer, Tsjekkia

2009: Cologna

2008: Bauer

2007: Tobias Angerer, Tyskland

Klæbo la mye av grunnlaget for Tour de Ski-seieren med spurtseier over Francesco De Fabiani på fellesstarten i går og spurtseier over Sergej Ustjugov på jaktstarten torsdag.

– Jeg håper jeg skal være i min beste form i VM, sier Klæbo på spørsmål om hvordan touren vil prege han.

Klæbo vant også begge sprintene i starten av touren.

Se Klæbos superavslutning i går: