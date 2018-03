VIL GÅ SAMMEN? Finn Hågen Krogh sier han vurderer å gå over til privatlaget til Petter Northug neste sesong. Her er de sammen på pallen etter lagsprinten i VM i Falun i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk,

Krogh åpner for overgang til Northugs lag

Publisert: 03.03.18

LAHTI (VG) Finn Hågen Krogh (27) frykter at han ikke blir tatt ut på landslaget etter en tung sesong. Han utelukker ikke å gå på privatlaget til Petter Northug (32).

– Ja, kanskje Petter har en ledig plass til meg. Det kunne vært noe, sier Krogh til VG etter 17. plass på sprinten i Lahti.

I fjor gikk han på sprintlandslaget med suksess, mens han denne sesongen har gått på allroundlandslaget uten sterke resultater. Noe han forklarte i OL at han ønsket å endre tilbake på .

Fakta Sprintresultater Lahti: 1. Federico Pellegrino

2. Gleb Retivyko

3. Johannes Høsflot Klæbo

4. Sindre Bjørnestad Skar

...

10. Emil Iversen

14. Gøran Tefre

15. Eirik Brandsdal

17. Finn Hågen Krogh

26. Pål Golberg

– Ja, men jeg tar det laget jeg får hvis jeg blir tatt ut.

– Er du redd du ikke får plass hverken på allround- eller sprintlandslaget?

– Ja, det er mange gode, unge i Norge som kanskje bør satses på istedenfor. Jeg blir ikke sjokkert om jeg ikke får plass, forteller Krogh.

– Ingen kommentar, sier Arild Monsen, sprinttrener, om landslagsfremtiden til Krogh.

– Velkommen overalt

Om det finnes mulighet til å bli med på Northugs private lag avhenger av fremtiden til laget. Northug og hans sponsor Coops avtale løper ut i sommer, og videre fremtid er ikke kjent foreløpig.

– Finn er en fantastisk person og langrennsløper. Han er nok velkommen overalt, og er nok landslagsløper også neste sesong, uten at vi har noe med det, skriver Are Langås, manager for Northug, i en SMS til VG.

Northug har vært landslagsløper under selve sesongen, men eller styrt sitt løp de siste årene. Per nå består laget av Northug og Chris Jespersen. Stig Rune Kveen er trener.

I likhet med Northug har heller ikke Krogh noen toppresultater å vise til i vinter. Hans beste plassering er femteplass i verdenscupen.

Krogh vil nedjustere ambisjonene

Lite har gått som planlagt etter at han ble lansert som ankermann på stafetten av landslagstrener Tor Arne Hetland tidlig i høst.

– Det har vært en vinter under det jeg håpet på. Kanskje håpet jeg for høyt og da blir man skuffet. Nå gidder jeg ikke å håpe for høyt mer. Nå skal jeg være fornøyd med de plassene jeg får, sier Krogh.

Nordlendingen har også tenkt tanken at kanskje han ikke finner seg noen lag.

– Da får jeg prøve å trene på egen hånd. Det går an det også,

– Har du noen erfaring med det?

– Nei, jeg har alltid vært med på et lag. Heldigvis er det noen renn igjen av sesongen og overbevise på, svarer 27-åringen.

Krogh går ikke 15 kilometer klassisk søndag.

– Sesongen til Krogh har ikke vært oppløftende. Den har vært skuffende for han. Vi får håpe han kommer tilbake. Det gjør han nok. Han har bommet i år, mener Monsen.