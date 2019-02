GULLJENTA: Så glad blir du når du er blitt verdensmester i sprint. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rørt Eide etter bronsen: - Jeg skulle ønske at Ida var med meg her i dag

SEEFELD/OSLO (VG) I fjor høst mistet Mari Eide (29) storesøsteren Ida Eide. I dag spurtet hun til en overraskende bronse i VM-sprinten i Seefeld.

Maiken Caspersen Falla (28) var helt suveren og tok VM-gull da de svenske jentene klønet det til for seg selv, men Mari Eides bronsemedalje smakte trolig enda bedre enn Fallas gull.

– Jeg skulle så ønske at Ida var med meg her i dag. Jeg vet hun er der oppe og er kjempestolt og ser ned på meg. Hele familien er her, og jeg kan dele med dem, etter en tøffe høsten vi har vært gjennom, sier Eide til NRK.

29-åringen var tydelig i tårer i intervjuet med statskanalen. I fjor høst gikk søsteren Ida bort, og Mari Eide var i desember stolt av at hun i det hele tatt klarte å stille til start i en konkurranse.

Nå er hun bronsevinner i VM.

– Jeg tror det er mange som er sjokkert over at jeg tok bronse her i dag, sier hun, og ser frem til å feire med familien, og Nils Ingar Aadne, som bodde sammen med Ida da hun gikk bort.

– Jeg er veldig glad. Jeg har fryktet denne løypa og den høye farten. Jeg har øvd på dette i hele år, sier Falla i et intervju vist på NRK.

I en dramatisk finale tok Falla sin åttende VM-medalje, mens Mari Eide leverte i sitt første mesterskapsløp – og tok bronsen.

Svenskene var i overtall i sprintfinalen, med Stina Nilsson, Maja Dahlqvist og Jonna Sundling, på startstreken, men svenskene ødela for seg selv.

Nei, nei, nei!

Mens Falla er i sitt sjette VM, og har fylt opp skapet med fire gull og tre bronse før dagens gull, så er Mari Eide i sitt andre VM. Men Øystre Slidre-jenta fikk ikke gå noen distanser i Lahti.

Dahlqvist og Sundling felte hverandre da de krasjet i hverandre i den siste svingen før oppløpet, til stor frustrasjon for svenskene.

– Nei, nei, nei! Dahlqvist og Sundling krasjer! Og staven til Sundling har gått! For en dramatikk, det er «inte klokt»! For en trist uttelling vi skulle få. Det var duket for en historisk medaljefest, sa SVT-ekspert Anders Blomqvist.

– Det er fantastisk for Stina Nilsson, og jeg er utrolig glad på hennes vegne. Men det ble jo ikke den kampen om gull som det kunne ha blitt. Det er surt, la han til.

En tårevåt Lotta Udnes Weng ble utslått allerede i prologen, og kunne dermed bruke resten av torsdagen i sola.

I kvartfinalen gikk det samme veien med tvillingsøster Tiril Udnes Weng, mens resten av de norske jentene vant sine heat og tok seg til semifinale.

Falla, Kristine Stavås Skistad og Mari Eide gikk alle i samme semifinale – mot blant andre Stina Nilsson.

Stavås Skistad hadde størst fart inn på oppløpet, men satte staven i skien og stupte i snøen. Dermed sikret Falla og Nilsson seg finaleplass, mens en gråtende Stavås Skistad fikk trøst i målområdet.

VM-debutant Mari Eide ble nummer fire i heatet, men tiden holdt til finaleplass.

