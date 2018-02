OL-GULL: I 2010 ble Björn Ferry OL-mester. Nå advarer han etter dopinganklager. Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

OL-mester Ferry: – Kutt pengestøtten dersom vi får en svensk dopingsak

Publisert: 04.02.18 15:52

LANGRENN 2018-02-04T14:52:39Z

Björn Ferry (39) vil ikke at svenske utøvere skal få betalt om én utøver blir dopingtatt etter nye anklager mot to svenske langrennsløpere.

– Jeg ville blitt uhørt skuffet om noen svenske hadde vært dopet. Dette kjennes ikke bra. Jeg mistenker mange andre, men det finnes kanskje overalt, sier Björn Ferry i vinterstudioet til SVT .

I perioden 2001 til 2010 skal to svenske langrennsløpere ha avgitt så unormale verdier at dopingbruk mistenkes. Det kommer fram etter en dokumentar SVT, The Sunday Times, dopingjournalisten Hajo Seppelt og sveitsiske Republik har samarbeidet om. De skal ha samlet inn 10.000 blodverdier fra 2000 langrennsløpere. 300 av dem skal ha hatt unormale blodverdier.

I tillegg til svenske utøvere skal russiske langrennsløpere også hatt unormale blodverdier. Det samme gjelder løpere fra USA, Østerrike, Tyskland, Spania, Italia, Tsjekkia, Sverige, Finland, Estland – og Norge.

– Slutt med pengestøtten. Ikke én skattekrone til eliteidretten, det mener jeg. Om jeg var Stefan Löfven (Sveriges statsminister) ville jeg sagt: «Om vi får en svensk dopingsak, bort med pengene, sier Ferry, som har et OL-gull og et VM-gull, ifølge Expressen.

– Begrens TV-sendinger

De siste årene har to av Norges beste skiløpere, Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug , blitt dømt for brudd på dopingregler. Johaug mister OL.

– Skal vi vise langrenn på SVT om vi får en positiv doping sak? Begrens det. Jeg mener det er veldig alvorlig. Det er en måte å si ifra fra samfunnets side, at vi ikke godtar dette. Ellers ser vi det bare igjen. Vi vil se rekorder, men glemmer skandalene. Vi ser fortsatt på OL og Tour de France tross alle skandalene. Det blir bare hykleri fra alle sammen, sier Ferry.

– Norsk langrenn tåler dagens lys

Espen Graff, kommunikasjonssjef i Skiforbundet, kommenterer dopingmistanken slik:

– En rekke nasjoner blir nevnt helt generelt. Det er alltid vanskelig å forholde seg til slik generell informasjon, men vi er trygge på at alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys, sier Graff til Aftenposten .

Mathias Fredriksson, ekspert i SVT og svensk verdenscupløper mellom 1995 og 2012, er overrasket.

– At det forekommer doping i perioden (2001–2010) er ikke sjokkerende, men at det skulle være 300 av 2000 som er dopet ville jeg stilt meg spørrende til. Er det en en svensk utøver, undrer jeg meg veldig, sier Fredriksson, med fem mesterskapsmedaljer.

PS! En minidokumentar om de unormale blodverdiene kan sees på SVT.se. En lengre dokumentar om OL og doping blir sendt på SVT 1 onsdag klokken 20.

