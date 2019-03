Johaug etter sitt beste VM: - Stolt over det jeg har fått til

SEEFELD/OSLO (VG) Therese Johaug (30) fikk nærmest full pott i sitt etterlengtede comeback-VM, og sikret på tremila sitt tredje individuelle gull på like mange forsøk. Ingvild Flugstad Østberg (28) parkerte Frida Karlsson (19) og tok sin femte VM-medalje i Seefeld.

Publisert: 02.03.19 13:29 Oppdatert: 02.03.19 13:47







les også Johaug og Østberg fikset tidenes norske VM

– Det er helt rått. Jeg kan nesten ikke tro at jeg reiser hjem med tre gull og ett sølv. Jeg hadde et mål om en medalje, og jeg drømte om et gull ... det har nesten ikke gått opp for meg, sier Johaug til NRK, etter at hennes beste VM noensinne er et faktum.

– Hva betyr dette for deg?

– Det betyr enormt mye. Jeg kjenner på alle de vonde dagene, alle treningstimene, alle dagene jeg ikke hadde lyst til å gå ut av senga og gå på trening, det har virkelig gitt meg noe nå. Det siste ett og et halvt året har alt handlet om Seefeld, og da betyr det ekstra mye å reise hjem med tre gull, sier 30-åringen.

– Er du lettet?

– Jeg er først og fremst stolt over det jeg har fått til, at jeg har stått i det (tiden etter utestengelsen) og klarer å slå tilbake, sier hun.

Ski-VM: Få alt om VM i vår spesial!

VM-DRONNING: Therese Johaug fikk tre gull og ett sølv på de fire øvelsene hun stilte opp i. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug fikk gå i ensom majestet på oppløpet og vaie med det norske flagget inn i mål. Et halvminutt senere kunne 30-åringen ønske Østberg velkommen i mål som sølvvinner.

Det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson kjempet lenge mot Østberg, men måtte gi tapt inn mot mål og ble henvist til bronse.

Sprengte feltet

Det tok ikke lang tid før Therese Johaug sprengte feltet og sikret luken som skulle holde helt inn til mål. Svenske Frida Karlsson og Ebba Andersson forsøkte å henge seg på, men måtte erklære seg fallitt allerede før den første runden var over.

Etter den første 7,5 kilometer lange sløyfen, var avstanden 13 sekunder ned til feltet. En sløyfe senere var avstanden nesten 40 sekunder.

De to svenskene var sammen med Ingvild Flugstad Østberg og et mindre felt henvist til å kjempe om sølv og bronse. Og ut på den siste runden, skilte Østberg og Karlsson seg fra resten av feltet og gjorde opp om de nest mest verdifulle medaljene.

Østberg bet seg fast opp den siste, lange bakken, kjørte taktisk klokt og suste forbi svensken på den siste sletta. Gjøvik-jenta har tatt fem medaljer i dette verdensmesterskapet - som med dagens medaljer, ble tidenes beste for Norge.

Vant nesten alt

Johaug gikk i ensom majestet de siste tre sløyfene og forsvarte tremilsgullet fra forrige mesterskap hun deltok i, Falun-VM for fire år siden. Målsettingen på én individuell medalje i Seefeld-VM ble oppfylt i n-te potens.

Den eneste øvelsen hun ikke tok gull i, var kvinnestafetten på torsdag. Da måtte hun ta «til takke med» sølv.

Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde ingen topp dag, og begge var hektet av lenge før det begynte å dra seg til. Haga kom til slutt på tiendeplass, Jacobsen på 12.

VG oppdaterer saken!