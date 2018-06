TØMTE SEG: Martin Johnsrud Sundby, her etter en tøff sprintprolog under Kirkebakken Grand Prix torsdag sist uke. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Klæbo flirer av Sundbys nye «grensesprengende» regime

Publisert: 19.06.18 12:26 Oppdatert: 19.06.18 13:09

LANGRENN 2018-06-19T10:26:10Z

HOLMENKOLLEN (VG) Etter en «rolig» OL-sesong rent treningsmessig skal Martin Johnsrud Sundby (33) tilbake på gamle treningsmengder. Han øker dosen inn i VM-sesongen med over 30 prosent.

Du har kanskje hørt setningen før, men Sundby vil i 2018/2019 nærme seg nivåer opp mot grensen av hva han kan få til.

For på VGs spørsmål om han gjør noe nytt av året, eller noe spesielt ekstremt inn i VM-sesongen, varsler Sundby radikale endringer - igjen. I fjor gikk han ned 250 treningstimer og trente tøffere. Det regimet er det slutt på.

– Det å sprenge grenser for nå i år er å ha to barn og trene 1150 timer. Det ser jeg på som i grenseland dristig å våge seg ut på. Det å tørre det, det er risky business. Tanken bak fjorårets prosjekt (rundt 850-900 timer) handlet om at jeg rett og slett ikke turte den belastningen, sier Sundby.

Så du skal nå opp i 1150 timer, spør VG, vel vitende om at det er dramatisk oppgang fra fjoråret.

– Det har jeg lyktes bra med før. Men da har situasjonen vært annerledes. Jeg har ikke stått der med unger som henger i begge beina dine, sier han - og sikter til at sønnene Max (2) og Markus (5) er blitt ett år eldre siden sist plan ble lagt.

– Livssituasjonen har vært annerledes. Men jeg gir det et forsøk nå.

Les også: Northug fikk krystallklar sommerbeskjed av treneren

Klæbo lo

En som står noen meter unna i pressesonen under Oslo Skishow i Holmenkollen er Johannes Høsflot Klæbo . Han er ikke i nærheten av de samme mengdene. 21-åringen må både le og smile godt når han hører at Sundby er tilbake på sin vanlige oppskrift.

– Det skal i hvert fall ikke jeg. Det er jeg glad for. Men han skal få gjøre som han vil. Han har nok en plan bak det også, men jeg er glad jeg ikke skal opp på 1150 timer. Jeg trives godt med rundt 800, sier Klæbo til VG.

Les også: Løfshus med kraftig advarsel om stjernenes nye krav

Kan ikke fortsette om «kroppen takker for seg»

Det har vært ganske stille rundt Sundby en stund. Han droppet landslagets treningssamling på Sognefjellet, samtidig som Therese Johaug, Petter Northug og nettopp Klæbo har stjålet de aller fleste langrennsoverskriftene de to første månedene av sesongen. Men Sundby konkurrerte sist uke, både under Kirkebakken Grand Prix på Hamar og dagen etter i Oslo - og han er i strålende humør.

OL er historie. Planen inn mot det mesterskapet var å droppe 250 treningstimer. På 15 kilometeren i Pyeongchang, som var det store målet, ble Sundby nummer fire. Men han tok gull i både lagsprint og stafetten, samt sølv på tremila.

Jakten på det første individuelle gullet fortsetter.

– Det er mye trening. For meg er ambisjonen å få til et løft. Men jeg må respondere på treningen også. Sier kroppen takk for seg, så kan jeg ikke fortsette. Men jeg responderer bedre på mye mengdetrening enn det knallharde kjøret jeg tidvis hadde i fjor, sier 33-åringen.

Les også: Northug nektet å gå inn i ny «krig» med Løfshus

Solgte og flytter

Det skjer andre ting i livet til Sundby også. Han har blant annet solgt den 76 kvadratmeter store leiligheten sin på Gaustad i Oslo nå i våres. Prisantydningen var på rett i underkant av syv millioner.

– Vi har ikke kunne ha besøk på fire år fordi det ikke er plass. Du hadde ledd deg i hjel om du hadde vært innom den leiligheten. Det er ikke det mest trivelige stedet å tilbringe tid nå. Nå løfter vi blikket opp i «bildehøyde», driter i alt som ligger på bakken, og prøver å overleve frem til september.

Nå blir det et mye større krypinn for familien Sundby. Han vil ikke røpe nøyaktig hvor i Oslo de har kjøpt nytt hus, heller ikke hvor mye de har solgt og kjøpt for. Men han legger i hvert fall ikke skjul på at de trengte et langt større sted å bo.

– Det blir ikke så langt unna der vi er i dag. Vi har bodd på 76 kvadratmeter i litt over to år med to unger. Det krever en god slump med tålmodighet for å få det til å gå rundt. Nå fant vi et herlig prosjekt og gleder vi oss til å flytte inn på høsten, sier Sundby.