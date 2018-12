Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Therese Johaug dropper Tour de Ski: - Tror det har vært en høst som har tappet krefter

LANGRENN 2018-12-18T13:43:01Z

Therese Johaug har vunnet alle distanserennene denne sesongen. Men hun var ikke blant de 10 damene da landslagssjef Vidar Løfshus i dag presenterte Norges tropp til Tour de ski.

Publisert: 18.12.18 14:43 Oppdatert: 18.12.18 15:54

Johaug vant Tour de ski i 2014 og 2016. Men går ikke for å forsvare de triumfene etter to sesonger, borte på grunn av dopingdommen på 18 måneder . Det har gjort VM til det store målet for sesongen.

- Therese føler hun trenger en periode av nå for å være på topp i VM. Jeg tror, uten at hun har sagt det selv, at dette har vært en spesiell høst som har tappet henne for mye krefter. Jeg tror det er veldig smart at hun lader batteriene, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG etter uttaket og forteller at Johaugs neste renn blir i Ottepää i Estland helgen 19.-20. januar.

Selv var Johaug usikker på Tour de ski-deltagelsen i helgen. På spørsmål om hun hadde klarert seg til Tour de Ski etter seieren på søndagens 10 kilometer i Davos, svarte Johaug til VG at hun var usikker og ikke visste hvilken beslutning hun ville ta.

Landslagstrener Ole Morten Iversen poengterte at det også kan være en fare å gå Tour de Ski om man har vært i svært god form i forkant og at man da kan ta ut for mye av formen.

Den norske troppen til Tour de Ski ble offentliggjort på langrennslandslagets Instagram-profil (se hele troppen lengst ned i saken). Også svenskene Charlotte Kalla og Ebba Andersson har signalisert at de står over Tour de Ski.

Dermed er tre av de fire som har dominert sesongen på distanserenn trolig ikke med i Tour de Ski som starter 29. desember.

I helgen refset Martin Johnsrud Sundby de som ikke går sesongens kommersielt viktigste verdenscuprenn i romjulen og på nyåret. Han frykter trenden i internasjonalt langrenn, som er presset .

- Det er en total vurdering for hver enkelt utøver og Therese har vurdert det slik. Hun har gjort det bra i høst og kommet bra i gang. Men det er mye rett i det Martin sier. Det er en sårbar sport. Det er viktig at vi tar vare på gode arrangementer og promotere det på best mulig måte. Samtidig blir det alltid en avveining. Jeg tror Therese har godt av pausen nå både mentalt og fysisk, sier Løfshus.

Dermed blir Ingvild Flugstad Østberg, Krista Pärmakoski og Jessica Diggins blant de antatt sterkeste løperne på damesiden.

– Jeg tror ikke det har hatt noe med vurdering til Therese å gjøre, men det er ikke supertour for henne med sprinter og et lett skøyteløp i starten. Hun skulle slitt med å hente seieren der, sier Løfshus.

Slik er den norske troppen:

Kvinner:

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Heidi Weng, IL BUL

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Anna Svendsen, Tromsø skiklubb langrenn/Team Veidekke Nord-Norge

Menn:

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Sjur Røthe, Voss IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Her er et av mange gode Johaug-minner:

VG oppdaterer saken