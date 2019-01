«VERDENS BESTE PUBLIKUM»: Therese Johaug hyllet publikumet i svenske Ulricehamn som verdens beste. Her etter å ha vunnet 10 km fristil i Davos. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Johaug om fyllekulturen i Kollen: – Må ikke ligge bakfulle på sofaen

ULRICEHAMN (VG) Etter å ha opplevd det hun kaller «verdens beste publikum» i Ulricehamn, kommer Therese Johaug (30) med et spøkefullt sleivspark i retning det norske langrennspublikumet i Holmenkollen.

– Om nordmennene skal utfordre denne stemningen, må de komme opp til Frognerseteren på søndagen også, og ikke bare ligge bakfulle på sofaen der hjemme, sier Johaug på spørsmål fra en svensk journalist, og ler hjertelig.

Therese Johaug fikk full uttelling i Ulricehamn, med knockoutseier i både ti-kilometeren lørdag og stafetten søndag, og ble også overveldet av det svenske publikumet.

Hun luktet bål lenge etter målgang, sa hun til arrangøren, og forklarte hvordan det viste en tradisjonell publikumskultur. Den samme rosende omtalen har hun ikke til Kollen-publikumet når langrennsjentene går.

– Det er veldig, veldig bra stemning når herrene går på lørdagen, men når vi går på søndagen, er det skikkelig nach oppi der, sa Johaug til pressen, fortsatt med latter, før hun uoppfordret fortsetter:

– Det er jo det! Det er ikke kødd en gang.

Marit Bjørgen har også tatt til orde for at langrennsjentene skal få oppleve den fantastiske stemningen på Holmenkollen-lørdagen, da herrene normalt har sin femmil. For oppmøtet er normalt langt svakere «dagen derpå».

Også i årets versjon av Holmenkollen-helgen går herrene lørdag og kvinnene søndag, før kvinnene skal få oppleve magien på Kollen-lørdagen i 2020.

Festhelgen har også fått mye kritikk for å være nettopp en fest, med stort alkoholkonsum og tidvis uforsvarlig oppførsel fra tilskuerne. Det toppet seg i fjor, da det ble tatt et kraftig oppgjør etter flere alvorlige hendelser i kjølvannet av herrenes femmil .

Et av tiltakene for å forhindre dette i år, er å flytte frem femmila på Kollen-lørdagen med fire og en halv time, slik at det ikke blir like god tid til å drikke før rennet 9. mars.

Nå gikk det absolutt an å observere øl- og siderbokser i Ulricehamns skoger på lørdag også, men det stoppet ikke tilskuerne fra å dukke opp også dagen etter. Av de 27 000 tilskuerne som var til stede lørdag, kom 18 000 tilbake søndag – tross et veldig snøvær.

I Holmenkollen forsvant om lag 70 prosent av tilskuerne fra lørdag til søndag i fjor.