REVANSJELYSTEN: Emil Iversen skuffet sist sesong. Nå sier han sulten er større enn i fjor. Her fra et renn på Lillehammer sist vinter.

Iversen flau over eget slurv: − Ting man lærer på videregående

SOGNEFJELLET (VG) Emil Iversen (30) har funnet ut tre enkle områder han må skjerpe for å slå tilbake etter fiasko-sesongen: Trening, kosthold og hvile.

Publisert: Nå nettopp

– Planen er å være litt mer kynisk og nøyaktig. Jeg må trene litt mer det som passer meg, og ikke bli for ivrig å henge meg med på alt det som skjer rundt, sier Iversen til VG.

Trønderen vil skille tydeligere mellom harde og rolige økter.

– Noen ganger skal man ha intervall, mens andre ganger skal man ta det kontrollert. Jeg må sørge for at alt ikke blir lapskaus midt imellom.

Etter en god 2020/21-sesong, toppet med et dramatisk femmilsgull i Oberstdorf-VM, fulgte Iversen opp med en syltynn vinter. Han avbrøt sesongen før den var ferdig.

– Det funker bra for meg å skille i treningen, mens i fjor ble det litt mye blanding. Det kan være vanskelig både på samlinger og når man trener hjemme. Vi har litt konkurranseinstinkt, og det sliter jeg litt med når jeg trener med andre eller har rundetider å følge.

Maren Lundby sendte et stikk til Iversen etter OL-nedturen:

Det mener han gjelder hele laget. Tidligere i våres var Sjur Røthe inne på det samme.

– Vi satt igjen som lag med at det ble det jeg kaller lapskaus, litt for mye av alt. Vi må bli flinkere til å legge bort konkurranseinstinktet, og fokusere på teknikk og andre ting når vi skal det, sier Iversen.

Utenom treningsopplegget, er det også de grunnleggende tingene som kosthold og hvile han skal bli bedre på.

– Jeg slurvet for mye med kosthold og restitusjon, enkle basis ting. Som å få i seg mat rundt trening og under/etter økter. Det er slike ting man lærer på videregående. Det er litt flaut, men jeg ser det er flere ting jeg kunne vært bedre på rundt dette.

BEDRE PÅ MAT: Emil Iversen sier han gjorde unødvendig slurv rundt kosthold sist vinter.

– Hva kan folk forvente til vinteren?

– Jeg tror det kan gå veldig bra i vinter for Emil Iversen, sier Emil Iversen.

– Folk kan forvente veldig mye. Jeg skal gå fort på ski, men er glad jeg har tid på meg. Det er utfordrende å komme tilbake fra en sånn vinter jeg hadde, men det motiverer meg veldig. Jeg er veldig mye mer sulten nå enn jeg var på denne tiden i fjor.

Trener Eirik Myhr Nossum mener sommertreningen blir essensiell for Iversen slik at han får en god nok grunnform.

– Den polariserte biten av trening har alltid vært viktig for Emil. En nøkkel for ham blir de neste tre månedene for å legge en grunnmur slik han har hatt tidligere. Den var ikke der i fjor. Grunnmuren vaklet litt. Får man på plass grunnmuren består huset selv om det kommer litt vakling, sier Nossum.

Han sier en god grunnmur gjør at man også tåler å strekke strikken iblant.

– Så handler det om å være best mulig forberedt til du skal tøye den, og de gangene du tøyer må du være fantastisk god til å lytte til egen kropp. Det handler om nøyaktighet i nøkkelsituasjoner, sier Nossum.