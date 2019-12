FÅR DET IKKE TIL: Ragnhild Haga ble nummer 28 på minituren i Ruka i Finland. Her fra jaktstarten søndag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

OL-mester Haga fra gull til karrierefall: - Hun er utafor

RUKA (VG) Ragnhild Haga (28) ble olympisk mester for under to år siden, men siden har hun slitt. Therese Johaug syns situasjonen er tøff for lagvenninnen som i helgen havnet helt nede på 46. plass på én av etappene i Finland.

Nå nettopp

På den avsluttende jaktstarten i Finland søndag klatret Haga til 28. plass i mini-touren, med 18. beste etappetid. Men hun er langt unna plasseringene for to år siden, da hun var blant de aller beste i verden.

– Det er uvant og et sjokk for kroppen å gå skirenn igjen, kjenner jeg. Det er litt rart, sa Haga til VG på vei ut av stadion etter at hun var over to minutter bak landslagskollega Therese Johaug 10 kilometer klassisk lørdag.

Hun gikk bare to renn etter NM i Meråker i starten av februar sist sesong og ble nummer 27 i verdenscupen sammenlagt. Sesongen ble tøff året etter OL-gullet på 10 kilometer fri teknikk i Pyeongchang.

– Det var toppnivået mitt i en veldig god sesong. Men det er klart det er ikke på denne delen av listene jeg har lyst til å være, sier Haga.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn kaller situasjonen krevende for Haga.

– I 2018 var hun en av verdens beste løpere, særlig i fri teknikk. Men hun tok også sjetteplass her i Ruka i klassisk i november 2017, sier Bjørn.

Da ble hun nummer tre i mini-touren i Finland. Lørdag var hun 2.16 minutter bak Therese Johaug.

GULL i BLIKKET: Ragnhild Haga tok OL-gull foran Charlotte, Kalla,Krista Pärmakoski og Marit Bjørgen i februar 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagstrener Ole Morten Iversen føler veldig med Haga.

– Ragnhild er utafor. Det er nesten synd å se på hun går. Jeg regner med at hun ikke er sliten når hun kommer i mål heller. Vi må se om vi kan finne noen knep for å få litt fart på henne, sa landslagstrener Iversen til VG i helgen.

les også Johaug synes synd på Frida Karlsson og advarer supertalentet

Han mener alt egentlig tilsier at Haga har vært i god utvikling de siste månedene, og han er overbevist om at hun skal gå langt bedre fremover.

– Det finnes små grep man kan gjøre, men det får vi ta med henne etter hvert når vi er ferdig med denne helgen her, sier Iversen.

les også Niskanen suveren på hjemmebane – Klæbo og Iversen på pallen

På Beitostølen forrige helg var flere umeritterte løpere foran den tidligere olympiske mesteren i den nasjonale åpningen.

– Det er en tøff mental situasjon å være i særlig når hun har forsøkt å være tålmodig og det ikke løsner. Forrige sesong var en nedtur og så fortsetter det slik i denne sesongstarten, sier Torgeir Bjørn.

– Hun lyktes veldig inn mot 17/18-sesongen. Det er mulig hun ble litt for ivrig og skulle ta enda et steg. Det er så lett å bikke over den grensen og da blir kroppen i ulage. Da kan det ta lang tid å komme tilbake, sier Bjørn

Haga forteller at hun var i veldig dårlig form i våres etter at hun kuttet forrige sesong tidlig i mars.

– På første samling sa jeg bare «ha det bra» til alle de andre og gikk alene. De hadde jo litt bedre form enn meg da vi startet å trene igjen så jeg har hatt en del å ta igjen. Men det har gått bedre og bedre. Jeg har ikke gitt opp og sesongen er lang, sier Haga.

Samtidig hadde hun forventet at hun skulle gått langt bedre på nåværende tidspunkt.

les også Klæbo knuste Bolsjunov i sesongåpningen: – Han utklasser de andre

Den suverene eneren i landslaget og skisporten, Therese Johaug, synes situasjonen er tøff for lagvenninnen.

– Jeg syns veldig synd på Ragnhild. Hun er så mye bedre enn det hun får vist i dag, sier Johaug etter Hagas svakeste løp denne helgen.

– Jeg føler virkelig med henne når hun har vært oppe i toppen der og fikk den sesongen hun fikk i fjor. Og nå starter det på den måten der. Jeg føler virkelig med henne, sier Johaug.

Publisert: 02.12.19 kl. 07:41

Mer om