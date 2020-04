HØYDETRENING: Ragnhild Haga (t.v.) og Therese Johaug på høydeleir i Seiser Alm før VM i 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Skipresidenten: – Opplever ikke noe krav om høydehus

Langrennsløperne er blant dem som bruker høydetrening mest, men skipresident Erik Røste opplever ikke at det er noe krav om å kvitte seg med forbudet.

Debatten har tatt av igjen etter at fotballspilleren Alexander Tettey på Instagram la ut et bilde av seg selv med en slags ansiktsmaske på en ergometersykkel – og med tekst om at han drev med «høydetrening».

I VG lørdag uttalte blant annet tidligere svømmepresident Per Rune Eknes at «det er betimelig» at debatten kommer opp igjen, og professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole ramset opp en rekke faktorer som kan gjøre det mer aktuelt med høydehus nå.

Erik Røste vet mer om høydehus enn de fleste i norsk idrett etter som han var landslagstrener på 1990-tallet da en del skiløpere prøvde ut høydehus. Bjørn Dæhlie var en av dem.

SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB SCANPIX

– Men det var ikke så mye som en kan få inntrykk av når en leser om det i dag. Jeg skal ikke skryte av at vi rakk å få noen stor erfaring med høydehus, sier Røste i dag.

Høydehus har vært forbudt siden 2003, og da idrettstinget sist behandlet saken sist, i 2015, var det etter forslag fra svømming, friidrett og skiskyting om å oppheve forbudet. Og – kanskje overraskende nok – fulgte ikke Norges Skiforbund disse andre utholdenhetsidrettene, men sa nei til å oppheve forbudet.

– Vi kjørte en grundig runde på det høsten 2014. Vi hadde høring ute i skikretsene og i alle grenene. Det var ulike oppfatninger, men det var ganske lett å falle ned på at vi skulle stemme for å opprettholde forbudet. sier Erik Røste.

– Hvorfor?

– Først og fremst fordi vi mente at det ikke var noen grunn til å fjerne toppidretten mer fra breddeidretten enn nødvendig. Det er bra og sunt at folk assosierer seg med det vi driver med. Bruk av oksygenmasker eller høydehus var ikke avgjørende viktig for norsk skisport.

– Hvordan er det fem-seks år senere?

– Jeg opplever ikke noe krav eller noe trykk om høydehus. Det er ingen internt hos oss som er veldig opptatt av dette. Da må det komme fram faktorer som gir grunn til å diskutere dette på nytt. Men jeg føler altså ikke noe høydekrav hverken i kretsene eller i grenene.

– Er klima og bærekraft en faktor som kan endre det?

– Jeg har sett det nevnt, og sånn sett er det store endringer fra 2014 til i dag. Ikke minst til forventninger om at vi alle skal ta bærekraft på alvor.

– På den annen side: Jeg tror det er mange aspekter som gjør at høydehus ikke kan erstatte effekten av den naturlige høydetreningen. Da vi prøvde dette på 1990-tallet, var det bare et supplement, for eksempel eksperimenterte vi på om høydehus kunne brukes til å akklimatisere før konkurranser i høyden.

Skiskytterpresident Arne Horten forteller til VG at de ikke har endret noen holdning – men at det heller ikke har vært noen prioritet å løfte debatten igjen.

– Vi praktiserer høydesamlinger for å være forberedt på lik linje med konkurrentene. Vi har ingen ny høydedebatt på dagsorden.

Publisert: 06.04.20 kl. 17:09

