Tre måneder uten seier: Falla vant sprinten i Ski Tour

TRONDHEIM/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla vant sprinten i Trondheim etter flere måneder uten seier. Heidi Weng mener Ski Tour er det tyngste hun har vært gjennom.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har følt på tunge ben og kropp som ikke lystrerer. Å få en slik opptur etter ganske store nedturer er utrolig godt, sier Falla til NRK etter triumfen på sprinten i Trondheim.

Det var voldsom norsk preg på sprinten i Trondheim lørdag. Hele seks norske løpere tok seg til semifinalen. Da finalen skulle avgjøres var tre av seks løpere norske.

Og der tok Maiken Caspersen Falla føringen fra start før den sterke svensken Jonna Sundling. Bak jaget også Heidi Weng, som mest gledet seg til å bli ferdig med touren i intervjuer underveis i konkurransen.

I finalen løp Falla voldsomt i den siste bakken og presset seg foran Sundling på toppen av bakken før de kjørte inn mot oppløpet. Men der var Falla klart best.

– Tre måneder uten seier. Det er uvanlig lenge, sier Jann Post, NRKs kommentaor om Falla etter hennes triumf i Trondheim.

Heidi Weng kunne ikke fatte at hun kom seg til finalen, der hun ble nummer seks.

– Det er noe av det verste jeg har vært ned på. Det har vært hardt fra start til mål, sier Weng om touren.

– Altså vi går aldri tremil og det var en sprint som var som et fjell. Det er så godt at det det er en dag og en natt igjen. For nå kjenner at jeg trenger å komme hjem å sove. Men det går bra da, sier Weng.

Dagens sprint bød ikke på overraskelser som denne i Trondheim:

Therese Johaug ble slått ut i semifinalen. Men hun har vært overlegen i sammendraget, men ble slått ut i semifinalen, der hun måtte nøye seg med femteplass. Men toer i sammedraget Ingvild Flugstad Østberg ble slått ut allerede i semifinalen. Så Johaug endte med å øke ledelsen i Ski Tour 2020. Allerede før dagens etappe hadde hun over to minuters ledelse ned til Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg var ikke god nok på oppløpet. Jeg hadde alle muligheter, men kjørte for dårlig og mistet farten, sier Johaug til NRK etter at semifinale-exiten ble klar.

– Totalt sett har jeg gått beste sprinten noensinne i dag, sier Johaug, som også pekte på at hun ble nummer tre i prologen lørdag.

Nå gjenstår kun søndagens jaktstart over 15 kilometer i Trondheim. Der ser det ut som Johaug kun er en parademarsj unna nok en stor triumf i langrennssporet.

Publisert: 22.02.20 kl. 14:27

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser