Bolsjunov slo knockout på Norge: – Noe av det drøyeste jeg har sett

MERÅKER (VG) Han hadde stavproblemer og var i trøbbel. Men så gjorde Aleksandr Bolsjunov som i Holmenkollen sist sesong: Slo knockout på de norske løperne på bortebane.

Oppdatert nå nettopp

– Det er noe av det drøyeste jeg har sett på et distanserenn, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG om russeren.

Russeren vant knusende over 34 km i Trøndelag. Russeren blir nå svært tøff å slå i de to avsluttende rennene i Trondheim lørdag og søndag.

– Når du rykker på den måten der i et distanserenn... Det er verdens beste skiløper, sier Myhr Nossum.

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to 51 sekunder bak, mens hjemmefavoritten Emil Iversen tok den siste pallplassen på Grova skistadion. Sammenlagtleder før rennet, Pål Golberg, endte 1,18 minutter bak Bolsjunov og tror sjansen er null for å erobre ledelsen tilbake.

– Touren er avgjort, men det er plasser å kjempe om bak, fastslår Golberg til VG. Han fikk det «veldig tøft».

– Han har et annet gir en alle andre, sier Golberg som nå er nummer to.

– Det er kjipt, synes Klæbo foran rennene på hjemmebane i Granåsen. Han var godt fornøyd med 2. plassen, men dagens blideste nordmann var Emil Iversen som endelig var tilbake på pallen.

– Det har gått sinnsykt dårlig lenge, men skyldte bygda å gi det en sjanse, sier Emil Iversen som mener han hadde «knallgode ski».

– Bolsjunov har en stor dag, fastslo Torgeir Bjørn da russeren dro til med kjempekreftene midt opp på fjellet. NRK-eksperten kalte maktdemonstrasjonen «helt tullete».

Fire nordmenn fulgte på de neste plassene.

– Jeg var sprek, sier Finn Hågen Krogh til VG. Finnmarkingen endte som nummer fem etter spurten der Martin Løwstrøm Nyenget som ham med foire tideler og ble nummer fire.

Herrene gikk forsiktig ut fra skistadion i Meråker. Ingen ønsket å bruke unødvendige krefter før feltet kom i de tøffere bakkene og i kulingen oppe på snaufjellet.

– For et luretempo, mente NRK-ekspert etter løperne hadde vært ute i 20 minutter. Svenske Jens Burman og franske løpere lå for det meste i tet. sammenlagtleder Pål Golberg og resten av det 10 løpere sterke norske laget lå bak, søkte skjul og sparte krefter i motvinden.

Aleksandr Bolsjunov tok føringen fem minutter senere. Denne sterke russeren markerte at han hadde gode ski og mange krefter. Verdenscuplederen brakk den ene staven oppe på fjellet, men fikk raskt hjelp av lagkameraten Denis Spitsov som ga fra seg den en stav til den russiske kapteinen.

Bolsjunov kom bak i feltet mens OL-vinner på 30 km, Simen Hegstad Krüger, dro til fra front.

Etter 20 km startet Sjur Røthe kjøret for alvor. Bolsjunov fulgte på. Hegstad Krüger kom opp før russeren tok over

Golberg ble liggende mer enn 10 sekunder bak, men og mistet raskt ledelsen sammenlagt og falt nedover listene både i langløpet og i sammendraget.

Opp mot toppen – 200 høydemeter over starten på Grova – dro Bolsjunov voldsomt til. Krüger falt av. Røthe jobbet desperat for å holde den sterke russeren, men ble til slutt spist opp av feltet.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 20.02.20 kl. 14:50 Oppdatert: 20.02.20 kl. 15:31

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser