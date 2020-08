SAMARBEIDET: Lars Gilleberg (t.v.) sammen med Petter Northug under NM i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk

Northugs støttespiller: – Han er på bunn nå, og det er det som er viktig å tenke på

Petter Northugs tidligere manager Lars Gilleberg mener skistjernen trenger støtte og må jobbe med folkene rundt seg for å komme tilbake. Anders Aukland (47) vil heller støtte Northug enn å ta avstand fra trønderen.

– Det er veldig trist. Han er på bunn nå, og det er det som er viktig å tenke på. At det er ikke bare er fenomenet Petter Northug. Det er et menneske. Det er viktig, sier Lars Gilleberg til VG morgenen etter at Petter Northug innrømmet råkjøring og kokainbeslag hjemme i sin bolig.

Skistjernens tidligere manager Gilleberg jobbet med de kommersielle avtalene til Northug frem til våren 2013, da skistjernen inngikk en avtale om privatsatsing med handelskjeden Coop.

Bråk rundt Northug gjennom karrieren gjorde at arbeidsoppgavene ble utvidet til et meget tett samarbeid. Siden 2013 har de hatt sporadisk kontakt og diskutert ting, også helt nylig.

– Det er en personlig katastrofe. Men er det med den Petter Northug jeg kjenner så det er mer enn nok viljestyrke i det hodet der til å klare å snu dette igjen, sier Gilleberg.

Hendelsen torsdag kveld denne uken er andre gang Northug har havnet i trøbbel med politiet. Northug fikk også en dom for promillekjøring våren 2014.

Videoklippet VG fikk tilgang på fredag viser hvordan det så ut da Northug hadde blitt stoppet av politiet torsdag kveld:

Den gang brukte han skikarrieren til å slå tilbake. I desember 2018 la Northug opp etter å ha slitt i flere år. Siden har han blant annet utviklet en sportsbrillekolleksjon, og har også inngått en sponsoravtale med Skiforbundet og flere profilerte utøvere.

– Det er bare å flytte fokus over på den menneskelige delen og legge det kommersielle til siden. Han må få på plass fundamentet med et godt liv i bunn. Når det er på plass så kan man prate om det kommersielle, sier Gilleberg.

Han mener det er Northug i samarbeid med folk rundt ham som kan hjelpe ham tilbake denne gangen.

- Den som sitter med problemet og løsningen i denne casen er Petter. Så må han bruke teknikker og menneskene rundt seg til å komme tilbake, sier Gilleberg.

Northugs lillebror Tomas Northug rykket ut med støtte til sin bror på Instagram i natt.

– Kom hjem en tur nå, og ta deg noen måneder til å lufte hodet. Kanskje trenger du flere, skrev blant annet Tomas Northug og la ved et hjerte.

Gunde Svan, som er programleder sammen med Northug i det kommende TV 2-programmet «Landskampen», meldte i en uttalelse dette til VG lørdag morgen.

– «Det kan ikke være sant!» var min første tanke. Vi har jobbet sammen med programmet hele sommeren, og alt med innspillingen har fungert perfekt, skriver Svan som ikke vil gi ytterligere kommentarer.

I en sms til VG skriver langrennssjef i det svenske skiforbundet Daniel Fåhraeus at han håper Northug får hjelp:

– Det som vi har lest er utrolig kjedelig. Flere ord kjennes overflødige. Vi håper han får den hjelpen han behøver, skriver Fåhraeus.

Langløpsveteranen Anders Aukland (47), som også var på landslaget da Northug slo gjennom, har en brilleavale med Northug. Han fortsetter med den avtalen, i motsetning til sykkellaget Uno X.

– Det jeg kan si, er at Petter åpenbart går gjennom en vanskelig tid. Vi har hatt kontakt gjennom ulike samarbeid, og jeg går med brillene hans. Jeg ønsker å støtte Petter, i stedet for å avstand fra ham, sier Aukland til VG.

SAMARBEID: Anders Aukland har et samarbeid med Northug. Og sist vinter annonserte Northug at han skulle gå langløp for Auklands lag. Foto: Terje Pedersen

De to langrennsstjernene har i en årrekke vært instruktører på Trysil Sommerskiskole, og det var på vei hjem herfra at Petter Northug ble tatt for råkjøring.

Senere innrømmet han også på Instagram at politiet hadde funnet kokain i boligen hans.

– Hva tenker du om at dette skjer like etter at han vært instruktør for mange barn på skolen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere akkurat det. Men Petter er et forbilde for mange, og det er svært uheldig at dette skjer, det er det ingen tvil om, sier Aukland.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Northugs forretningspartner Jon Inge Gullikstad i selskapet «Northug», uten å lykkes lørdag.

