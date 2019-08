SA OPP: Trond Nystad valgte å slutte i jobben i det østerrikske skiforbundet etter dopingbråket under VM. Nå er han på utkikk etter ny jobb. Foto: Bjørn S. Delebekk

Arbeidsledig Nystad vil jobbe frilans – tror ikke dopingsaken hemmer ham

Trond Nystad (49) har vært arbeidsledig siden dopingskandalen i ski-VM, men er fortsatt bestemt på å ha sitt virke i idretten.

Nå nettopp

Trond Nystad: * Alder: 49 år (født 9. juni 1970) * Oppvokst i Fauske * Bor i Ramsau, Østerrike * Gift med tidligere langrennsløper Claudia Nystad (tidligere Künzel) * Tidligere norske landslagstrener fra 2011 til 2015 * Aktuell: Sa i mars opp jobben i Østerrike som følge av dopingavsløringene under Seefeld-VM. Nå er han på utkikk etter ny. Vis mer

– Nå har jeg fri hjemme. Jeg har foreløpig ikke funnet en ny jobb som passer. Fra april har det vært rolig og jeg har hatt litt pause fra idrett, sier Nystad til VG.

1. mars valgte Nystad å si opp stillingen som trener for det østerrikske skiforbundet. To dager i forkant ble østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf tatt i en dopingrazzia. Begge er utestengt i fire år. Bildene fra at Hauke ble tatt på fersken rystet en hel verden:

Frilans-jobbing

Nystad fikk tilbud fra det østerrikske skiforbundet om å bygge opp langrenn og skiskyting i landet igjen, men takket nei til det.

Han søkte i mars på stillingen som landslagssjef i Norges Skiforbund – en jobb Espen Bjervig fikk. NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mente da at Nystad ikke kunne bli ansatt på grunn av dopingsaken i Østerrike, tross at Bjørn understrekte at han stolte på Nystad.

Nystad tror ikke at dopingsjokket gjør jakten på ny jobb vanskeligere.

– Nei, jeg har ikke noe følelse av det. Jeg har ren samvittighet. Å si opp jobben i Østerrike var det eneste som var etisk riktig for meg, selv om jeg nå står uten inntekt. Noen har kanskje en mening om det, men sånn er det alltid. Det er et snevert yrke, så jeg tror det handler mer om det, sier Nystad.

Håpet hans er å få en ny idrettsjobb.

– Jeg diskuterte en jobb i Canada, men det ville ikke vært forenlig med familieliv grunnet mye reising. Jeg har fått flere henvendelser om å bidra som teknikktrener på frilans-basis, så fram til jeg finner noe fast vil jeg jobbe mer på dagsbasis, sier Nystad.

Bor fortsatt i Østerrike

Han er fremdeles bosatt i østerrikske Ramsau med kona Claudia Nystad (tidligere Künzel). De har to barn sammen. Han sier at det derfor «ikke bare er å snøre sekken og flytte til en ny jobb».

– Noen år er det mange åpninger rundt disse jobbene, andre år ikke. Det er ikke alltid så lett å være tålmodig, men foreløpig er ønsket å fortsette med noe innenfor sport. Så får vi se etter hvert om jeg må åpne for en «normal» jobb, sier 49-åringen som også har økonomiutdannelse.

Han har kun har fulgt dopingsaken fra ski-VM i mediene i ettertid. I tillegg til Baldauf og Hauke, ble Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan, samt Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu fra Estland arrestert.

Totalt ni personer ble pågrepet i en omfattende aksjon. Det ble foretatt razziaer flere steder samtidig i Østerrike og Tyskland, og den tyske legen Mark Schmidt ble raskt pekt ut som bakmannen i saken. Han skal ha hatt en lang liste med «klienter» som fikk hjelp til å bloddope seg.

– Det er godt å se at godt politiarbeid fører til at flere og flere som står bak denne faenskapen blir tatt. Jeg håper politiet får tak i alle som står bak dette, sier Nystad.

Teresa Stadlober var nådeløse med Hauke og Baldauf:

Publisert: 20.08.19 kl. 07:43

