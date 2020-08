ERKJENTE RUSPROBLEM: Petter Northug erkjente at han har et rusproblem da han fredag møtte pressen i Trondheim. Foto: DAVID ENGMO

Northugs narkotikabeslag: Så mye er ti gram kokain

Petter Northug (34) erkjente fredag at han ble tatt med ti gram kokain etter pågripelsen 13. august. Det tilsvarer 126 brukerdoser for en ikke tilvendt bruker.

– Fram til pressekonferansen fredag, ble dette nesten ikke omtalt i det hele tatt. For vanlige folk som ikke vet så mye om middelet, kan ti gram høres veldig lite ut.

Det sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som jobber for å påvirke samfunnet innenfor rusfeltet. Hun mener det har vært for lite fokus på hvor mye ti gram kokain kan være.

Northug var åpen om at han trengte hjelp i forbindelse med det han omtalte som et «rusproblem», og skal få hjelp av et medisinsk team fra Olympiatoppen. Huseby roser 34-åringen for sin åpenhet.

– Jeg tror det er viktig og bra at man forteller om rusproblemene sine, og at det kan være med på å åpne øynene på folk. Rusproblemer kan oppstå i alle miljøer, med alle bakgrunner. At han er åpen gjør det lett å se at det kan ramme alle, sier Huseby, om den 45 minutter lange seansen fredag:

126 brukerdoser - i snitt

Ifølge en tabell i FHIs høringsuttalelse til Rusreformutvalgets innstiling, tilsvarer fem gram kokain 63 brukerdoser med en gjennomsnittlig styrkegrad.

Ti gram kokain vil i så fall tilsvare 126 brukerdoser for en gjennomsnittlig, ikke tilvendt bruker.

– For kokain er det en toleranseutvikling som tilsier at man trenger større doser for å oppnå samme rusnivå. En dreven kokainbruker vil få vesentlig færre doser ut av denne mengden. Det spesielle med kokain, er at man ofte bruker flere doser innenfor et relativt kort tidsrom, siden rusen går såpass fort ut, sier Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker i Folkehelseinsituttet.

Prisen på et gram kokain varierer ut fra kvalitet, hvor gode kontakter man har og ikke minst kvantitet. Bretteville-Jensen beskriver et marked med store kvantumsrabatter, som gjør det vanskelig å tallfeste konkret.

– Men cirka åtte hundre til tusen kroner grammet er nok en rimelig antakelse, sier Bretteville-Jensen.

Northug sa fredag at han skal tilstå forholdene:

Betydelig doseøkning

Northug fortalte fredag at han forsøkte kokain første gang i vinteren 2019, og berettet om perioder med «hard festing».

Uten å gå inn på 34-åringen spesielt, forteller seniorforsker Jørgen Gustav Bramness i Folkehelseinstituttet om hvor raskt en toleranse blir utviklet.

– For de fleste andre rusmidler enn alkohol, blir reseptorene i hjernen mindre følsomme for rusmiddelet. Det betyr at man må øke dosen for å oppnå samme effekt. Det er en betydelig doseøkning det er snakk om for sentralstimulerende midler, som kokain, sier Bramness.

Han sammenligner med amfetamin, som vi vet mest om i Norge. Der er det snakk om minst en ti ganger økning fra en ikke tilvendt til en erfaren bruker, og Bramness mener det er sammenlignbart med toleranseutviklingen.

En erfaren bruker vil i så fall få tolv brukerdoser - eller mindre - av ti gram.

– Lave mengder av stoffet vil ikke gi samme toleranseutvikling. Om man bruker større mengder for å et «kick», vil man kunne merke en økt toleranse etter bare et par-tre ganger. Det er mer avhengighetsskapende å innta store doser, som gir en raskere effekt og det vil gjøre at toleranseutviklingen kommer raskere, sier Bramness, og sier at kokain er et av de «mest avhengighetsdannende stoffene vi kjenner».

PS! Pernille Huseby er gift med VG-kommentator Yngve Kvistad.

