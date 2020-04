LA OPP ETTER HJERTESTANS: Sondre Turvoll Fossli i aksjon i sprintkonkurransen i Davos i desember 2018. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Fosslis forsikringskrangel: Jus-professor mener skiforbundet kan ha erstatningsansvar

I 2018 lovet Norges Skiforbund å forsikre utøvere sine mot yrkesskader. Landslagsløper Sondre Turvoll Fossli hadde ikke denne forsikringen.

Fredag kunne VG fortelle at Fossli legger opp.

Kort tid etterpå kom det frem at han siden november 2019 har fått bistand fra advokatfirmaet Elden og advokat Christan Flemmen Johansen, på grunn av en forsikringskrangel med skiforbundet, etter at han fikk hjertestans i august.

I saksgangen kommer det frem at Fosslis forsikringsavtale med selskapet If kun dekker ulykker og at yrkessykdom ikke omfattes i dekningen. For drøyt to år siden meldte Norges Skiforbunds daværende advokat til VG:

– Det er fortsatt slik at mange idrettsskader vil falle utenom denne forsikringsordningen, men det er også på det rene at de hendelsene som vil kvalifisere som yrkesskade etter loven, nå er omfattet av en forsikringsordning.

«En ren ulykkesforsikring»

I et skriv mellom If og Fosslis advokat fremgår det:

«Dekningen er tegnet for landslagsutøvere i Norges Skiforbund for å likestille dem forsikringsmessig med en arbeidstaker som får en yrkesskade etter en yrkesulykke. Som det fremgår av tidligere oversendt forsikringsbevis er dette, på lik linje med lisensforsikringen, en ren ulykkesforsikring. Dette innebærer at yrkessykdom etter yfl. § 11 ikke er omfattet av dekningen (VGs utheving) ... »

Professor ved det juridisk fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet, Markus Hoel Lie, mener Fossli på bakgrunn av disse opplysningene, kan ha en god sak. Lie er ekspert på blant annet avtalerett og erstatningsrett.

– Da kan det virke som Skiforbundet har tegnet en mindre omfattende forsikringsavtale enn det som er kommunisert utad, noe som kan pådra dem et erstatningsansvar, sier professoren.

ADVOKAT: Christian Flemmen Johansen representerer Sondre Turvoll Fossli i forsikringstvisten med skiforbundet. Foto: Pressefoto

Med bistand fra Elden-advokat Christian Flemmen Johansen har Fossli sett på forsikringsavtalen.

– Basert på avslag fra If synes det å være på rene at skiforbundet hele tiden har trodd at avtalen hadde større rekkevidde enn det If opplyser at den har, sier Flemmen Johansen.

– Har du fått opplyst fra skiforbundet at forsikringen også dekker arbeidssykdom?

– Ja, jeg har fått det skriftlig fra skiforbundets tidligere advokat (Anne Lise Rolland), som bekrefter at det stemmer, svarer Flemmen Johansen. VG har sett dokumentasjon på dette.

– Hva gjør dere nå?

– Vi håper i første omgang på en snarlig og imøtekommende tilbakemelding fra forbundet, slik at vi kan sikre en forsvarlig ivaretakelse av Fossli i det videre. Det er han som har hatt hjertestans og trenger hjelp. Jeg håper derfor virkelig at vi nå kan få satt oss ned og kommet videre i prosessen, svarer Flemmen Johansen.

I tidligere nevnte skriv mellom If og Fossli står det også:

«Som opplyst i vårt avslagsbrev av 31. oktober 2019, vil vi påpeke at idrettshjerte uansett ikke ville ha oppfylt vilkårene for dekningsmessig yrkessykdom etter bestemmelsen.»

– Hva tenker du om at If skriver at hjertesykdommen uansett ikke er dekket?

– Vi registrere at If anfører det, men dette er ikke tidligere prøvet i rettssystemet, og det vi nå trenger er en hjertespesialist som kan komme med en sakkyndigrapport som belyser spørsmålet nærmere. Det er det som har vært målet hele tiden, men så avdekket vi at forsikringen ikke dekket det den skulle, svarer advokaten.

Fossli må ta regningen selv

Flemmen Johansen understreket tidligere overfor VG at de ikke har en sak mot forsikringsselskapet If, men skiforbundet – siden de mener Turvoll Fossli likevel ikke var tilstrekkelig forsikret i avtalen. Fossli har så langt brukt over 50.000 kroner på advokat og ønsker at skiforbundet skal ta regningen.

Anne Lise Rolland var tidligere advokat for skiforbundet. Hun vil ikke kommentere saken og henviser videre til forbundet. Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff vil heller ikke kommentere avtalen nå.

SKIFORBUNDS-LEDERE: Espen Bjervig (t.v.) og Espen Graff under VM i Seefeld i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi ønsker noen avklaringer med If før vi eventuelt gir den til mediene, sier Graff til VG.

Espen Bjervig, sjef for langrenn i Norges Skiforbund, har sendt VG denne meldingen når vi har spurt om kommentar til Fossli-advokatens påstand om at løperen trodde han var forsikret mot yrkesskader:

– Dette er en sak som vi i Norges Skiforbund jobber med, og vi har direkte og god kontakt med alle involverte parter, vi ønsker derfor ikke å kommentere dette i mediene før saken er avklart.

Informasjonssjef i If Sigmund Clementz ble onsdag konfrontert med de nye opplysningene om at Fossli ikke hadde dekning for yrkesskade. Han sier at If fortsatt ikke vil kommentere saken, da de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av konfidensialitet.

Paragraf 11 i yrkesskadeforsikringsloven Skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen. Yrkesskadeforsikringen skal dekke: a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),

b) skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13–4 er likestilt med yrkesskade.

c) annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart ikke er tilfellet. Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra arbeidstagerens særlige mottagelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den særlige mottageligheten må anses som den helt overveiende årsak. Kilde: Lovdata Vis mer

Publisert: 30.04.20 kl. 09:30

