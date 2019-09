FASTSLÅR JULING: Johannes Høsflot Klæbo under høydesamling i Frankrike tidlig i september. Foto: Berit Roald

Klæbo hevder han får «juling» på trening – Iversen uenig

FONT-ROMEU (VG) Han har vunnet verdenscupen to år på rad, men Johannes Høsflot Klæbo (22) fastslår at han får juling på trening med hans nye lagkamerater. Det mener Emil Iversen (28) er feil.

– Jeg får juling, sier Klæbo til VG om treningen med hans nye lagkamerater på allroundlaget.

Etter Tour de Ski-seier og tre VM-gull sist vinter, men en vinter der hans generelle nivå på distanserenn var dårligere enn året før, gikk trønderen fra sprintlaget over til allroundlaget denne våren. Den overgangen merkes fastslår han.

– Hjemme får jeg juling på hardøkt. Jeg får ganske svart på hvitt at de går mye fortere på «I-3», sier Klæbo og viser da til øktene med lengre drag i krevende terreng i mer moderat intensitet.

Han mener det har gått greit på hans første høydesamling i Sør-Frankrike, der han passer på å trene i sin egen komfortsone. Men han påpeker at han var langt bak på en stakeøkt noen dager i forveien.

På hjemmebane kjører han nå stort sett nesten alle økter sammen med de andre trønderske løperne på allroundaget. Det vil si Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Emil Iversen. Han mener selv det er sunt å se hvor lista ligger på trening.

TØFFE TRENINGER: Johannes Høsflot Klæbo i front foran Emil Iversen under landslagssamling tidligere i sommer. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men at verdenscupvinneren to år på rad påstår at han får juling av de andre trønderne på landslaget forstår ikke Meråker-løperen Emil Iversen noe av.

– Ikke det jeg har sett. Han har vært i bra form. Han har ikke fått mye juling, men vi har gitt hverandre litt juling. Alle føler seg litt julet opp fordi vi har hatt veldig mange harde økter. Alle fire har vært i bra form og gjort det bra og vært jevne så langt, sier Iversen.

Han advarer heller mot at de ikke må brenne for mye krutt i hardkjøret mot hverandre.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum påpeker derimot at Klæbo nok har fått føle på det å bli gått fra solid på tøffe økter i lange motbakker, som er hans svakeste side.

Svakheten i den disiplinen fikk han også føle da han ble jaget av Sergej Ustjugov og så vidt holdt unna sin kjempeledelse opp «monsterbakken» i Tour de Ski sist vinter.

– Jeg er imponert av nivået til Johannes. Men på noen allroundøkter med mer motbakke og lange drag uten teknikkskifte har han litt å gå på i forhold til de beste. Men jeg har sett han i rulleskiløyper og der får han ikke juling, sier Nossum, som påpeker at Klæbo imidlertid vil slite på trening når løperne med aller råest fart oppover drar på.

– Noen på laget er ekstremt gode til dette, sier Nossum.

