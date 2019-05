ØNSKET TILBAKE: Trond Nystad, her under antidopingseminar i Norge i slutten av mars. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Nystad sluttet etter dopingskandalen – fikk nytt tilbud av Østerrike

Trond Nystad sluttet i Det østerrikske skiforbundet på grunn av dopingskandalen under ski-VM. Nordmannen forteller at de har forsøkt å hente ham tilbake.

– Jeg hadde et tilbud om å bygge opp langrenn og skiskyting. Jeg takket nei. Det var kanskje dumt finansielt sett, men etisk sett var det den rette avgjørelsen, sier Trond Nystad til VG.

Fauske-mannen, som bor i Ramsau, gjorde det under VM klart at han sluttet i jobben i Det Østerrikske skiforbundet i etterkant av dopingskandalen i Seefeld. Han var klar på at han ikke noen som helst anelse om det som foregikk blant flere løpere i VM-byen. Den tidligere norske landslagstreneren hadde en lederposisjon i det østerrikske skiforbundet da dopingskandalen i Seefeld ble rullet opp midt under mesterskapet.

Det skjedde etter et målrettet politiraid mot flere utøvere i VM-byen. To østerrikske løpere ble avslørt som bloddopere, samt flere løpere fra andre nasjoner. Østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf var to av flere langrennsløpere som var en del av en dopingringen til den tyske legen Mark Scmidt.

Nystad forteller at samtlige trenere og personer rundt langrennslandslaget har fått sparken som følge av dopingavsløringen under VM og at folk er fjernet også på juniornivå. Det skal totalt være snakk om ti personer, forteller Nystad.

– Servicefolk på alle nivåer har fått sparken. Det skal bygges opp noe nytt. Men hvilken retning det går, er det ingen som vet per dags dato. I den sammenheng var de veldig aktive for å få meg inn, sier Nystad, som selv var inne i en ett år lang kontrakt i forbundet.

Selv har han pratet med dopingavslørte Max Hauke en gang på telefon etter VM.

Nystad sier det nå er stor usikkerhet knyttet til om det blir noen satsing på langrennslandslag i Østerrike i det hele tatt fremover eller om det skal satses på unge utøvere. Han påpeker at det per i dag ennå ikke finnes noe lag eller infrastruktur fra forbundets side.

Nystad står per i dag uten jobb. Han er nå på jobbjakt og er spesielt interessert i å jobbe innen idrett. Han har ikke noe tidsperspektiv på når han må finne seg ny jobb. Nordmannen sier han ikke har inntrykk av at dopingskandalen i det østerrikske laget under VM gjør det vanskelig for ham i forhold til det å få jobbtilbud fremover.

Han bekreftet selv i mars, drøyt to uker etter VM, at han hadde søkt på stillingen som landslagssjef i Norge. Til slutt var det langrennssjef Espen Bjervig som fikk den jobben, noe som betydde at hans stilling fikk et utvidet ansvarsområde.

– Det var mange kvalifiserte søkere til jobben, men de organiserte dette på en annen måte. Det må man bare respektere, sier Nystad.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mente i forkant av ansettelsen at Skiforbundet ikke kunne gi Nystad jobben som landslagssjef etter Vidar Løfshus på grunn av den ferske dopingskandalen i Østerrike. Det mente Bjørn selv om han hadde full tillit til Nystads holdninger og verdier.

