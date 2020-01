LANDSLAGSLØPER: Sondre Turvoll Fossli i aksjon under verdenscuprennet i Davos forrige sesong. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Hjerteinngrep for Turvoll Fossli – usikker på videre satsing

Landslagsløperen Sondre Turvoll Fossli (26) har nylig vært gjennom et inngrep i hjertet etter hjertestansen i sommer. Fremtiden i skisporet er usikker.

Det forteller Turvoll Fossli til VG. Landslagsløperen i langrenn har væt gjennom en krevende periode det siste halvåret, men er fornøyd etter at legene på Rikshospitalet 30. desember gjennomførte en såkalt ablasjon. Det er et hjerteinngrep, som blokkerer uønskede elektriske impulser i hjertet.

– Nå har jeg tatt det med ro etter det. Det blir ny test igjen i mars måned da jeg skal dra på litt igjen på Rikshospitalet, sier Turvoll Fossli til VG.

Ablasjon Ablasjon er det å avbryte en elektrisk ledningsvei i hjertet. Ablasjon gjøres ved hjelp av elektrisk strøm, radiobølger eller kjemiske stoffer som føres via katetre til hjertet. Metoden gir effektiv behandling for enkelte hjerterytmeforstyrrelser. Kilde: Store norske leksikon

Han ble skrevet ut fra sykehuset på dagen, etter det flere timer lange inngrepet, slik at han kom hjem til nyttårsfeiring hjemme.

– Det er et inngrep som ikke endrer så mye på situasjonen. Men det skal være med å forhindre hjertestans senere i livet, sier Turvoll Fossli.

Den tidligere skistjernen Oddvar Brå gjennomførte i 2012 også en ablasjon, da han led av hjerteflimmer.

Sondre Turvoll Fossli og kjæresten Henriette Mork på sykehuset i romjulen. Bilde publisert med skiløperens tillatelse. Foto: Sondre Turvoll Fosslis instagramprofil

Skiløperen fra Hokksund fikk hjertestans i bilen mens han selv kjørte mot Oslo 12. august. Han overlevde blant annet etter livreddende førstehjelp av kjæresten Henriette Mork, som var passasjer i bilen, og en tilfeldig forbipasserende syklist. Ambulanse var også på plass innen få minutter.

Landslagsløperen sier hjerteundersøkelsene i ettertid har avdekket enkelte ting, men vil ikke gå inn på detaljer på nåværende tidspunkt.

Sondre Turvoll Fossli Født: 10. august 1993 Klubb: Hokksund IL. Er landslagsløper i langrenn på sprintlandslaget Meritter: 1 verdenscupseier (sprintetappen under minitouren i Ruka 2015) Har totalt fire pallplasser i verdenscupen Tre ganger inne blant topp 10 sammenlagt i sprintverdenscupen. Ble U23 verdensmester i sprint i 2015.

Per i dag vet han ikke om karrieren hans er over eller om han kan satse på toppnivå igjen i fremtiden.

– Jeg har rett og slett ikke noe svar. Hadde jeg hatt et svar skulle jeg gjerne gitt det. Men foreløpig så tar jeg en dag av gangen, sier Turvoll Fossli.

Han forteller at dette har vært en krevende situasjon for ham.

– Hva fremtiden bringer er veldig usikkert. Jeg har hatt i tankene at jeg skal ha det best mulig og ta vare på meg selv og kjæresten. Så får langrennsgåingen komme lenger bak i rekkene. Det har vært førsteprioritet hele livet stort sett. Nå er prioriteringslisten snudd på hodet, sier Turvoll Fossli.

Turvoll Fossli har vært gjennom tøffe oppgjør i sporet, blant annet i fjorårssesongen:

Han kaller hans egen trening for «trim» for øyeblikket. Det innebærer gåturer med kjæresten og lette joggeturer og ikke er noe i nærheten av det han drev med på toppnivå.

– Det går fint. Men det er spesielt med tanke på at det blir en annen vinter og en annen tilværelse. Jeg er vant til å være mye på tur og slikt. Livet har vært annerledes siste halvåret, sier Turvoll Fossli.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen forteller om jevnlig kontakt med Turvoll Fossli. Sist fredag hyret de ham inn til støtteapparatet på Norgescupen på Lygna, der han blant annet testet ski for eliteløpere som deltok.

– Vi sier til hverandre at han må bruke tid. Han får lytte til helseteamet etter hvert og se hva det kan bli i fremtiden. Det er ikke noe som vi søker å få svar på nå. Vi må bare la ham bruke tid og støtte seg til kontrollene han jevnlig går til, sier Monsen.

– Som sagt må prise oss lykkelig for at det gikk bra i den forstand at han rett og slett overlevde. Det er på et slikt nivå, sier Monsen.

