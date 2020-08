Mannefall under Krügers maktdemonstrasjon: - Det er en brutal bakke

LYSEBOTN (VG) Simen Hegstad Krüger vant for tredje året på rad. Han smadret løyperekordholder Hans Christer Holund opp de bratte bakkene i Lysebotn.

Simen Hegstad Krüger vant herrenes Lysebotn Opp med tiden 29.25. Han vant også fjorårets utgave, men den gangen gikk han nesten ett minutt raskere enn i år.

– Det viktigste var at jeg hadde best tid opp her i dag. Så er tiden litt dårligere enn det som har vært best her tidligere, men jeg er godt fornøyd. Jeg syns formen kjennes bra ut. Jeg var litt mer usikker enn jeg pleier å være på denne tiden her før start, med tanke på at vi ikke har gått så mye sammen i det siste, men det var en bra dag i dag. Det er ikke noe dårlig tegn å være bra her nå, men det er mye som skal skje før sesongen starter, sier Hegstad Krüger til VG.

Ved målstreken ble det et skikkelig mannefall, hvor én etter én la seg ned på asfalten, fullstendig utkjørt.

– Det var veldig tungt. Det er tungt opp her, det er en brutal bakke. Hvis du får det opp her, klarer du aldri å hente deg inn igjen, sier langrennsløperen Martin Nevland til VG.

SEIER: Simen Hegstad Krüger var raskest opp Lysebotn. Foto: Carina Johansen

Holund: - Det var tungt

I et stjernespekket felt var det Hegstad Krüger som ledet ved det andre passeringspunktet. Landslagskamerat og felles Lyn-løper, Hans Christer Holund, fulgte 19 sekunder bak.

Holund gikk til slutt i mål på tiden 30.27. Han innehar fremdeles løyperekorden på 27 minutter og 37 sekunder - hele tre minutter raskere enn han gikk i år.

– Det var tungt. Jeg er kanskje ikke like godt trent i år som før, sier Holund til VG etter løpet.

– På grunn av at du er blitt far?

– Ja, du kan vel si det. Men nå kan det bare gå en vei.

Håvard Moseby deltok i rennet for første gang i karrieren, men klarte å komme på en imponerende 3.-plass. Andre landslagsløpere som Sjur Røthe, Emil Iversen, Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh deltok også torsdag.

Lysebotn Opp har en brutal løypeprofil hvor utøverne tilbakelegger 640 høydemeter over 7,5 kilometer.

I tidligere år har også utenlandske utøvere deltatt i Lysebotn Opp, men coronapandemien har stoppet deres deltagelse i år.

I de foregående utgavene av Lysebotn Opp har det vært fellesstart. Med hensyn til den pågående pandemien ble årets løp avviklet som individuell start for å sikre størst mulig avstand mellom utøverne.

