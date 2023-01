VINNER: Lotta Udnes Weng knuste konkurrentene på kvinnenes 10 kilometer i fristil på Gjøvik.

Udnes Weng smadret konkurrentene og tok NM-gull: − Kanskje hennes livs beste distanserenn

GJØVIK (VG) Lotta Udnes Weng klinte til fra start og gikk inn til NM-gull på 10 kilometer i fristil.

Saken oppdateres!

– Kanskje hennes livs beste distanserenn, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da Udnes Weng gikk i mål.

26-åringen ble værende på Gjøvik etter fredagens sprint med ett mål for øye: Slå seg inn på kvinnenes 10-kilometer lag til VM. Det endte med seier og vel gjennomført VM-søknad.

– Veldig gøy å vinne, det har jeg ikke gjort på lenge på distanserenn, sier Udnes Weng som tidligere i vinter tok sin første verdenscupseier, da på sprint, til NRK og oppsummerer dagen slik:

– Jeg føler det har vært en litt rar dag, jeg har vært så avslappet. Jeg kom til start og husket ikke løypa en gang. Kanskje det var oppskriften.

Bak Udnes Weng fulgte Ragnhild Haga på sølvplass og Helene Marie Fossesholm på tredjeplass. Sistnevnte skjøv hjemmehåpet Ingvild Flugstad Østberg, som tok sitt første NM-gull på Gjøvik for 14 år siden, ned til den sure fjerdeplassen.

– Jeg er godt fornøyd. Jeg gikk det jeg kunne og jeg kjente meg bra. Jeg fikk sekunderinger hele veien, og skjønte at det var jevnt. Det var ikke gitt at jeg skulle komme på pallen i dag, sier Fossesholm til NRK.

Håpet om en VM-plass har også drevet Ragnhild Haga til NM på Gjøvik. 31-åringen fikk påvist covid under nasjonal åpning på Beitostølen og har kun gått ett renn, Skandinavisk Cup forrige helg, siden den gang.

Det gjorde at nervene var i høyspenn før det som var et viktig renn med tanke på å få gå 10 kilometer under VM senere i vinter.

– Jeg var så nervøs at jeg nesten ikke klarte å teste ski, forteller Haga til NRK og legger til:

– Det er fordi jeg fikk covid på et veldig dårlig tidspunkt og har prøvd å legge inn en veldig god jobb for å komme tilbake. I dag bikket det nesten over, men jeg er glad for annenplassen.

Allerede fra start gikk det fort for Udnes Weng. Ved passering 2,9 kilometer tok hun ledelsen med 10 sekunder til nærmeste konkurrent. Da de antatt største konkurrentene, i Flugstad Østberg og Ragnhild Haga hadde passert, var differansen ned til førstnevnte 5,3 sekunder.

Den differansen var det dobbelte da samtlige hadde passert 6,2 kilometer.

Udnes Weng skrudde ikke av på tempoet. I mål sølvvinner Haga 23,3 sekunder bak Udnes Weng, mens det skilte 31,4 sekunder ned til Fossesholm.

– Jeg følte jeg kunne starte hardt uten at det kostet for mye, sier Udnes Weng om løpet til NRK.