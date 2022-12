VANT: Simen Hegstad Krüger var suveren i Davos.

Krüger knuste konkurrentene i norsk maktdemonstrasjon

DAVOS (VG) Simen Hegstad Krüger (29) var i en helt egen klasse i høyden i Davos. Bak ham på resultatlisten fulgte hele fem (!) norske lagkamerater.

– Det har vært en middels sesongstart i år. Da er det desto bedre med fullklaff i dag. Jeg trengte denne. Det er 20 tøffe kilometer her, så jeg måtte grave dypt, sier Krüger til Viaplay.

Den norske dominansen resulterte i at de seks beste på 20 kilometeren alle hadde norsk pass. Nest best var Hans Christer Holund, etterfulgt av Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo og Iver Tildheim Andersen.

Resultatet gjør nok at kritikerne som mener at den norske dominansen i sporet ødelegger for sporten, neppe stilner.

Avstanden fra vinner Krüger og ned til Holund i mål var hele 22,3 sekunder.

Foran distansen pekte mange på Krüger som den største utfordreren til Klæbo. Og mens Klæbo tok det relativt rolig fra start, viste Krüger raskt at han ville være med.

– Jobben skal likevel gjøres, er Krügers respons på favorittstemplet etter at seieren var et faktum.

Lyn-løperen var med helt i teten ved samtlige tidlige passeringer, sammen med blant andre Didrik Tønseth og Sjur Røthe.

Mens hverken Tønseth eller Røthe klarte å holde følge med Krügers tempo.

Da alle hadde passert 10 kilometer, ledet Krüger med tre sekunder foran tyske Friedrich Moch. Bare 2,2 kilometer senere hadde han økt voldsomt. 20,2 sekunder skilte plutselig ned til Sjur Røthe.

Avstanden holdt seg nord for 20 sekunder de neste kilometerne.

Mannen i tet måtte ta fatt på den siste runden alene, ettersom Hans Christer Holund skulle inn mot mål. Det var tydelig at også han hadde dratt nytte av samarbeidet. Holund gikk over 20 sekunder raskere enn Tønseth på den siste runden.

– Han må gi Simen en solid takk for denne andreplassen når de møtes etterpå, konkluderte Viaplays langrennekspert Niklas Dyrhaug.

De to er romkamerater og innrømmer at de hadde en plan om å være et «godstog» om de skulle støte på hverandre.

– Vi hadde kanskje en ørliten plan. Jeg følte meg bra og forsøkte å holde igjen lengst mulig. Tidligere har jeg stivnet for tidlig. Nå gjaldt det å ha litt igjen til sisterunden, sier Holund til Viaplay.

– Vi så på startlisten at det var en mulighet for at vi kom til å møtes ute der. Når det skjedde, så er det greit å dra nytte av det. Det er ingen andre enn HC jeg heller ville støtt på der ute, svarer Krüger i det samme intervjuet.

Lenger bak i feltet hadde også Klæbo begynt å sette opp farten, men det holdt bare til femte beste tid i mål. Avstanden opp til Krüger endte til slutt på 52,5 sekunder.