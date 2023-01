SIER NEI: Helene Marie Fossesholm på fredagens 10 kilometer.

Tatt på senga av Russland-debatt: − Skremmende

LES ROUSSES/OSLO (VG) Norske langrennsprofiler forteller at de ikke fikk si sin mening før Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) gikk til IOC med et budskap om at russisk deltagelse i idretten bør diskuteres.

Helene Marie Fossesholm uttrykker at hun har et klokkeklart i standpunkt i den betente saken.

– Med Russland som krigfører i Ukraina, og når vi vet at politikk og idrett henger så tett sammen i Russland og at idretten blir brukt som propaganda, så har vi ikke annet valg enn å ta et standpunkt om at russiske og belarusiske utøvere, dessverre for deres del, ikke hører hjemme her, sier Fossesholm.

Hun leverte en skuffende 15. plass på 10-kilometeren i verdenscupen i franske Les Rousses fredag.

– Vi skulle gjerne hatt dem på startstreken, det er det ingen tvil om, men vi må se utenfor den bobla.

Hun opplyser at hun ikke har hørt noe fra den norske utøverkomiteen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som er leder for utøverkomiteen i NIF, har skapt splid i Idretts-Norge ved å ta til orde for en diskusjon om russiske og belarusiske utøvere bør få delta i OL. Det ble gjort i møte med IOC.

Formålet til utøverkomiteen er å representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i Norges Idrettsforbund.

SIER NEI: Lotta Udnes Weng på fredagens 10 kilometer.

Heller ikke Lotta Udnes Weng, som ble nummer 21 fredag, vil ha russere tilbake.

– Så lenge det er krig, og den ser bare ut til å bli verre, så kan de holde seg utenfor, sier hun.

– Har dere hørt fra Astrid eller utøverkomiteen?

– Jeg har ikke hørt noe, men det er mulig jeg ikke henger helt med, sier Lotta Udnes Weng.

Hun er overrasket over at temaet kommer på dagsorden igjen.

– Ja, det var overraskende siden det har vært så klare meninger frem til nå.

Hun mener signalet som sendes fra IOC, om at russiske og belarusiske utøvere kan komme tilbake i varmen, er «skremmende».

– Når man ser stort på det, så handler jo ikke hele verden om at langrenn skal bli en stor idrett.

Landslagsprofil Tiril Udnes Weng, som sto over fredagens konkurranse, forteller til VG at hun ikke har opplevd å bli tatt med på råd av utøverkomiteen før. Men torsdag denne uken ble utøvere kontaktet av komiteen i sakens anledning.

– Som utøver vil du ha russerne på start, men for min del er det helt feil at de skal konkurrere mot oss. Det hadde vært veldig rart å stå side om side med dem og konkurrert nå, sier hun.

– Men jeg synes det er bra saken blir diskutert i utøverkomiteen. Det er jo veldig synd på flere av de russiske utøverne at det har blitt sånn. Det er greit å diskutere, sier hun.

Udnes Weng savner imidlertid at Uhrenholdt Jacobsen sier hva hun mener. Langrennsløperen mener hennes tidligere kollega på landslaget ikke sier at hun vil ha dem tilbake, men at vi ikke skal diskriminere dem og følge menneskerettighetene.

– Så du mener det hadde vært bedre om utøverkomiteen tok et slags standpunkt her?

– Ja, det er bedre å ha en konkret mening. Enten vil vi ha dem med eller ikke, sier Udnes Weng.