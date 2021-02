FORSIKTIG STAKING: Mikael Gunnulfsen møter VG i Holmenkollen der han prøver seg på ski igjen etter det kompliserte benbruddet i starten av januar. Foto: Christina Paulos Syversen

Gunnulfsen tilbake på ski seks uker etter benbruddet: − Må være idiot

HOLMENKOLLEN (VG) Mikael Gunnulfsen (27) har fått grønt lys av legen til å gå på ski kun halvannen måned etter at leggbeinet knakk tvers av etter en kollisjon i skiløypa.

– Det går fint å stake i hvert fall, jeg har ikke prøvd noe annet ennå, sier Gunnulfsen når VG møter ham på langrennsstadion i Holmenkollen.

Det er bare seks uker siden han fikk drømmen om ski-VM knust. 2. januar lå 27-åringen i 45 minutter og ventet på ambulanse etter å ha kollidert med en annen løper.

– Vi kom begge fra en utforbakke og det smalt. Skinnbeinet gikk av på tvers, forteller 27-åringen om hendelsen.

Men seks uker senere sklir Gunnulfsen altså rundt på skiene i tåkehavet i Holmenkollen og staker seg opp en liten motbakke for VGs kamerakvinne.

– Da jeg knakk det beinet, så var det snakk om at jeg ikke kom til å komme på ski i vinter i det hele tatt, så de aller fleste har jo reagert på samme måte som jeg har reagert selv – hvordan i alle dager er dette mulig? Men nå funker beinet såpass bra at det går helt fint, sier han.

Fysioterapeut Christian Wiig, som har fulgt Gunnulfsen tett i opptreningsperioden, vil ikke gå så langt som å si at han er «tilbake på ski».

– Men han har fått lov til å prøve. Mikael er som en veddeløpshest i båsen, han vil bare ute å prøve så fort som mulig. Men det er nok en litt mer tidkrevende prosess, smiler fysioterapeut Wiig.

– Vi balanserer på en knivsegg. Vi vil jo at rehabiliteringen skal vare kortest mulig, men det handler om å ikke forhaste seg. Min jobb er å holde han litt nede, sier fysioterapeuten.

Benbruddet er nok et punkt på den lange lista over uhell for Mikael Gunnulfsen.

Høsten 2019 fikk han begge skuldrene ut av ledd under en treningsøkt:

I februar 2020 fikk han skulderen ut av ledd etter et fall like etter start på 30-kilometeren i NM, før han drøyt to uker senere måtte bryte nok et løp i NM som følge av uregelmessige hjerteslag.

Under sesongåpningen på Beitstølen i 2020 vant han og ble etterhvert tatt ut til verdenscupåpningen i Ruuka, men ble syk like før avreise og måtte melde forfall.

Så kom benbruddet som satte en stopper for drømmen om billett til ski-VM i Oberstdorf.

– Noen ganger får du dårlige kort på hånda. Det her er de dårligste kortene jeg har fått i hele mitt liv, men du må spille med de og. Det handler om maks ut av den situasjonen. Det eneste jeg kunne gjøre var å se fremover og bare drite i det VM-et og heller tenke nye muligheter, sier han.

Nå blir 27-åringen langrennsekspert under VGTVs sendinger under ski-VM.

– Ekspert og ekspert – jeg skal i hvert fall komme med uttalelser, så får vi se om det er ekspertuttalelser eller om det er helt hodemist. Det blir veldig gøy.