MARKANT TRIO: Marit Bjørgen, Therese Johaug og Charlotte Kalla har dominert langrennssporten. Nå er det slutt for alle tre.

Charlotte Kalla legger opp – Johaug takker for reisen

Sveriges skistjerne Charlotte Kalla (34) gir seg på toppnivå. Hun står igjen med tre OL-gull og tre VM-gull.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det har ikke vært en enkel beslutning, men til slutt veide nysgjerrigheten på livet utenfor toppidretten tyngre enn det som en videre satsing skulle innebære, skriver Kalla på Instagram.

Hennes siste konkurranser på toppnivå blir denne ukens svenske mesterskap på egen hjemmebane i Piteå. Kalla tok tre OL-gull og hele seks OL-sølv i løpet av karrieren. Med det er hun Sveriges mestvinnende kvinnelige olympier.

«Takk for en fantastisk reise», skriver Therese Johaug på Instagram-posten til Kalla. Også Johaug legger opp.

«Å være på samme lag som deg er en av mine drømmer som gikk i oppfyllelse. Takk for alt jeg har fått dele med deg», skriver stjerneskuddet Frida Karlsson.

«10 år gamle, 20 år gamle og i dag 24 år gamle Ebba har mye å takke deg for. Glad og takknemlig for alt du har bidratt med, og at jeg har fått sjansen til å være en liten del av den reisen», skriver Sveriges Ebba Andersson.

I VM-sammenheng har Kalla tre gull, seks sølv og fire bronse. Hennes siste store individuelle triumf kom på 15 kilometer med skibytte under OL i 2018.

Kalla vant Tour de Ski i 2007/08-sesongen, og har tolv seirer i verdenscupen og 59 pallplasser.

De siste sesongene har derimot vært tyngre for Kalla. Hun har hatt utfordringer med ryggen og var også blant de første langrennsløperne som ble smittet av corona.

– Hun har hatt utfordringer de siste årene uten utvikling, men jeg er fullstendig klar over betydningen hun har hatt for svensk langrenn og den store statusen hun har hatt der. Det er en flott utøver som gir seg, sier Ole Morten Iversen, tidligere landslagstrener for Sverige – og avtroppende landslagstrener for Norge.

I 2018 jublet hun for OL-gull: