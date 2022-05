SER FREMOVER: Johannes Høsflot Klæbo har mange måneder med trening foran seg før neste sesong. Her fra NM på Lygna i april.

Millionavtale for Klæbo: Fortsetter med samme ski

Johannes Høsflot Klæbo (25) har avgjort hvilket arbeidsverktøy han skal bruke til OL i 2026.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter sesongen har langrennsløperen brukt tid på å teste ski og utstyr. Han har forhandlet om ny kontrakt med Fischer, men også vært i dialog med andre leverandører, etter det VG kjenner til.

Nå er det klart at Klæbo og Fischer har signert en ny avtale for sko, ski og bindinger frem til Italia-OL i 2026. Klæbo har hatt avtale med Fischer siden han var 18 år.

Etter det VG har grunn til å anslå, dreier det seg om en avtale verdt flere millioner. Det er normalt at slike avtaler også inneholder prestasjon-bonuser.

– Vi har valgt å lande på nok en periode med Fischer. Beslutningen er først og fremst basert på pakken med ski, skistøvler og bindinger, men det er også en totalvurdering som ligger i det som Fischer har å by på, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding.

Da VG pratet med Klæbo tidligere i uken erkjente han at det begynte å haste for å lande en avtale, for det ville krevd mye tid til ski-testing dersom han skulle byttet leverandør.

– Det gjør det, absolutt, sa Klæbo.

TIDLIG I GANG: Johannes Høsflot Klæbo fikk noen brukte ski av morfar og trener Kåre Høsflot til jul i 1998. Da var Klæbo to år.

Klæbos viktigste sponsoravtale er med Uno-X. Han skrev en kontrakt over fem år verdt rundt 25 millioner i 2020, etter det VG vet.

Trønderen er for tiden på guttetur i amerikanske Miami før oppkjøringen mot VM-sesongen i Planica neste vinter virkelig starter.

Klæbo og Skiforbundet kom etter harde og lange forhandlinger til enighet om en landslagsavtale mandag - kort tid før presentasjonen av neste sesongs landslag i Oslo. Etterpå var Klæbo sliten.

– Det er krevende. Samtidig er det nok mye læring og jeg synes begge parter har vært flinke, og gjort en grundig jobb. Det skal bli veldig godt å legge dette bak seg, sa han til VG.

Klæbo har 6 VM-gull, 5 OL-gull, 48 enkeltseirer i verdenscupen og tre sammenlagtseirer i verdenscupen.