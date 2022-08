BESTEVENNINNER: Maja Dahlqvist og Frida Karlsson trener mye sammen og går under kallenavnet «MDFK». Her på sommertrening på Hallstaberget i Sollefteå.

Karlsson og Dahlqvist vil tilbake på landslag – men ber om endringer

TRONDHEIM (VG) Sveriges skistjerner Frida Karlsson (23) og Maja Dahlqvist (28) droppet landslaget, men er åpne for retur dersom det blir justeringer.

I mai ble det kjent at Karlsson, Dahlqvist og Linn Svahn alle satser privat utenfor Sveriges landslag foran den kommende VM-sesongen.

Karlsson og Dahlqvist begrunnet valget med at de ønsket mer valgfrihet om å delta på samlinger og mer tid hjemme til å gjøre treningen de tror på med sine trenere.

For tiden er Sverige på samling i Torsby. Der er også Frida Karlsson som trener med Tyskland (Karlssons personlige trener Per Nilsson leder også tyskerne), mens Dahlqvist trener med USA (kjæresten Kevin Bolger er på det amerikanske landslaget).

I et intervju med Aftonbladet sier bestevenninnene «MDFK» at de er åpne for retur på landslaget, men krever at det blir justeringer.

– Jeg vil være med på laget, men jeg vil at det skal være det beste. Derfor har vi møter som skal lede til utvikling, sier Karlsson til Aftonbladet.

Karlsson og landslagets ledelse har hatt et møte etter «bruddet», og hun vil oppsøke dem i Torsby. Karlsson vet hva hun vil si:

– At det store skal være hverdagen. Det blir ingen kontinuitet om det blir en uke på et sted, så en uke en annen plass neste måned. De har ingen kontroll på de andre tre ukene. Jeg vil at vi skal kunne sitte som lag og kjenne at vi har bygd den her uken sammen, og at vi tar med oss de nøkkel-øktene vi vil ha med under neste leir. Så får vi en rød tråd og ikke bare bytter fokus.

Sveriges langrennssjef Anders Byström har sagt at landslagsmodellen må vurderes.

Karlsson vil ha mer fleksibilitet og synes landslaget er en litt umoderne virksomhet hvor det brukes mye ressurser på en ukes samling i måneden, mens resten av tiden er utøverne i stor grad spredt.

Også Maja Dahlqvist vil ha endringer.

– Vi har forsøkt å forklare hvorfor vi gjør det, og håper det kan bli en forandring til neste år så vi kan være med og at yngre løpere kommer til å kjenne at det er i A-laget man vil være, sier Dahlqvist.

VG spurte flere av de norske landslagsutøverne hva de tenkte om situasjonen i Torsby - hvor Karlsson trener med Tyskland og Dahlqvist med USA, samtidig som Sverige har leir der.

– Det er synd de ikke er her, de kunne fått vært med oss. Men det må være rart for de som er på landslaget til Sverige, sier Tiril Udnes Weng og fortsetter:

– De får god matching av hverandre og god oppfølging, men hvis de vil være med oss, er de velkomne i mine øyne. Men det spørs om de vil være med oss når de ikke ønsker å være med Sverige.

Anne Kjersti Kalvå tror det kan tjene Norge at ikke alle de beste svenskene er samlet på et lag.

– Vi er glade vi har våres beste på laget og kan hjelpe hverandre. Jeg tror det er et tap for dem, så får vi se til vinteren, sier Kalvå.

Marte Skaanes kaller det en «spesiell situasjon».

– Men de har valgt det selv og tror det er det beste for seg selv, så de har sikkert kontroll på det.

PS! Svenskene kan gå mesterskap og verdenscup selv om de takker nei til plass på landslaget.