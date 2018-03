I SIGET: Johannes Høsflot Klæbo endte på 3. plass på fristilsprinten i Lahti i helgen. Han ønsker å revansjere det på den klassiske sprinten i Drammen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Overlegen Klæbo-seier på prologen i Drammen - Falla knuste Nilsson

Publisert: 07.03.18 13:10

LANGRENN 2018-03-07T12:10:42Z

DRAMMEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) har allerede sikret seg sprintkula, men tok det ikke med ro på sprinten i Drammen av den grunn. Langt ifra.

– Det er slik vi har sett ham på det beste i år, utbrøt Jann Post da Johannes Høsflot Klæbo klokket i mål på tiden 2.49,32 på den 1,2 km lange klassiske sprintprologen i Drammen.

– Dette er Klæbo på sitt aller råeste igjen, stemte NRK-kollega Torgeir Bjørn i.

21-åringen var i hvert fall best i prologen. Ned til Eirik Brandsdal på 2. plass var det hele 3,50 sekunder, og til russiske Aleksander Bolsjunov på plassen bak var det 4,48 sekunder.

– Det handler bare om å gå så fort som mulig i prologen. Jeg har gode ski, så det lover bra, sier Klæbo til NRK.

– Hva blir avgjørende?

– Å ikke gi opp, svarer han.

Han satte på seg digre hodetelefoner etter at han valgte kvartfinaleplass i første heat, og forlot stadion.

VG Direkte: Vi fulgte proglogen her!

Krogh nummer 57 av 60

Finn-Hågen Krogh, som har hatt en blytung sesong, fikk det langt tøffere.

– Jeg gir denne sesongen terningkast én. Eller ikke trille terning i det hele tatt. Jeg er ekstremt skuffet, sier Krogh til VG etter prologen.

Han ble nummer 57. plass av de 60 som startet, og altså langt unna de 30 som blir å finne i utslagsrundene. Der er det imidlertid nok av nordmenn.

– Jeg må ta meg litt fri. Jeg må begynne helt på nytt. Blanke ark. Jeg må slippe meg langt ned, sier Krogh om kommende sesong.

I tillegg til prologvinner Klæbo, skal Brandsdal (nummer to i prologen), Fredrik Riseth (nummer fem), Pål Golberg (nummer syv), Pål Trøan Aune (nummer åtte), Sindre Bjørnstad Skar (nummer ti), Emil Nyeng (nummer 15), Kasper Stadaas (nummer 16), Mattis Stenshagen (nummer 18), Sondre Turvoll Fossli (nummer 20), Even Northug (nummer 24) og Emil Iversen (nummer 25) kjempe om seieren.

Erik Valnes holdt på å bli nordmann nummer 13 som gikk videre, men han ble nummer 31, slått ut på tampen av norsk-koreanske Magnus Bøe, som konkurrerer som Magnus Kim for Sør-Korea. Han jublet vilt da han skjønte at han var videre.

Men 12 norske herrer går med flagget på brystet i finalen. I tillegg til de ni som tok seg videre på kvinnesiden.

Falla suveren - nær sjokk-exit for Weng

Der kan Maiken Caspersen Falla nærmest avgjøre kampen om sprintkula onsdag, og i prologen knuste hun utfordrer Stina Nilsson .

I mål skilte det hele 5,65 i favør det norske skiesset, som tok ledelsen på tiden 3.19,44. Det holdt også til prologseier, foran svenske Anna Dyvik og finske Krista Pärmäkoski.

– Kjempeprolog av Maiken Caspersen Falla, som virkelig er i form, kommenterte Jann Post for NRK.

For det er spesielt duellen mellom Maiken Caspersen Falla og svenske Stina Nilsson som de flestes øyne er rettet mot på kvinnesiden onsdag. Den norske skiyndlingen leder sprintcupen med 28 poeng på Nilsson, og dersom hun gjør som i tre av de fire foregående årene i Drammen, nemlig å vinne, så vil hun i praksis ha sikret seg sprintkula.

Da vil hun minst (dersom Nilsson kommer på 2. plass) ha 48 poeng ned til svensken, og med ett sprintrenn igjen, der det «bare» deles ut 50 poeng til vinneren, må Nilsson vinne i Falun samt at Falla nærmest ikke kan stille til start, for at svensken kan juble for sprintkula.

Skulle Nilsson slå Falla i Drammen onsdag, vil det imidlertid være helt åpent.

Én det ikke gikk like godt for, er Heidi Weng.

Hun, som leder totalcupen sammenlagt med 205 poeng på Ingvild Flugstad Østberg, var nær ved å ryke ut på prologen. Weng slapp imidlertid med skrekken. Hun endte på 30. plass, den siste plassen som gir avansement.

Ned til Anne Kyllönen på plassen bak var det 37 hundredeler.

Men Weng tok seg altså videre, og hun var langt fra den eneste norske som blir å finne i utslagsrundene.

Av de 15 norske jentene som stilte til start, skal ni kjempe om seieren i Drammen. De er Maiken Caspersen Falla (nummer én i prologen), Anne Kjersti Kalvå (nummer syv), Lotta Udnes Weng, Mari Eide, Ingvild Flugstad Østberg, Tiril Udnes Weng, Thea Krokan Murud (nummer ti til 14), Anna Svendsen (nummer 27) og altså Heidi Weng (nummer 30).