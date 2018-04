RØRT: Marit Bjørgen synes det var tungt å formidle beskjeden hun har visst om en stund. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tårevåt Bjørgen tok gull i karrierens nest siste løp: - Det har vært et fantastisk liv

Publisert: 06.04.18 12:29 Oppdatert: 06.04.18 13:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-04-06T10:29:05Z

ALTA/OSLO (VG) Først bekreftet Marit Bjørgen (38) at hennes karriere som langrennsløper er over. Så fulgte hun opp med å knuse konkurrentene og ta NM-gull.

Deretter kom tårene.

– Jeg trodde det skulle bli enklere å fortelle dette. Jeg kjenner jeg blir rørt. Det har vært en epoke i livet mitt, jeg har holdt på med dette i 20 år. Det er spesielt å stå her, i min siste sesong som toppidrettsutøver, sier Bjørgen til NRK.

Hun greide ikke å holde tårene tilbake da hun for første gang skulle snakke om avgjørelsen hun nå har tatt.

– Det har vært et fantastisk liv. Jeg har vært heldig som har fått drive på dette nivået, og holde på så lenge, slår hun fast.

Allerede før start på dagens femkilometer i Alta sprakk nyheten: Bjørgens tid som langrennsløper er over .

Skidronningen sa riktignok ikke stort før løpsstart, bortsett fra å bekrefte at dagens renn ville bli karrierens nest siste. Deretter gjorde hun seg klar for å kjempe om gull - nok en gang.

Det gikk som så mange ganger før: Bjørgen gikk som ei kule, og på siste halvdel av løpet regelrett knuste hun konkurrentene. Det ga karrierens 25. NM-gull, og seier i det som blir hennes nest siste løp i karrieren.

– Det har vært en lang karriere. Det er spesielt å stå her og takke for seg, sier hun.

Vil ha mer tid hjemme

Det har lenge vært kjent at Bjørgen har vært i tenkeboksen om veien videre. I dag forteller hun til NRK at hun så å si hadde bestemt seg allerede før konkurransesesongen startet i fjor høst.

– Jeg mangler den motivasjonen og viljen som trengs for å være med helt i toppen. Jeg er glad i å trene, men det har blitt tyngre å komme seg ut. Jeg har en liten gutt hjemme som skjønner mye mer nå, og som jeg har lyst til å tilbringe mer tid sammen med, sier Bjørgen.

38-åringen forteller at tanken på sønnen Marius (2) gjør at avgjørelsen tross alt har vært relativt enkel - hun ønsker ikke å gå glipp av tiden sammen med sønnen.

– Men det er skremmende også. Jeg har jo tilbragt over halvparten av mitt liv i denne familien i Ski-Norge, sier Bjørgen.

Hun bruker mye tid på å takke både lagvenninner, støtteapparat, forbundet og familien. Særlig samboer Fred Børre Lundberg.

– Han har betydd mye. Han har vært der gjennom de årene da det gikk tyngre, og fra 2010 og fram til nå. Etter at vi fikk Marius har han vært viktig for at jeg skulle klare dette. Han har alltid støttet meg, vi har vært et fantastisk team sammen. Han har vært enestående, sier Bjørgen.

Vil bli savnet

Ingvild Flugstad Østberg lå an til å vinne dagens femkilometer, men innså tidlig at gullet ville gå til Bjørgen. Etter målgang ble de to stående sammen med dagens bronsevinner, Ragnhild Haga, og snakke med NRK.

Det endte i tårer.

– Jeg kommer til å savne henne på trening og renn. Hun har vært et forbilde for meg i veldig, veldig mange år. Alle synes det er rart at hun ikke lenger skal stå på startstreken. sier Østberg.

Lagvenninnene fikk beskjed om Bjørgens avgjørelse i går kveld. Det ble en følelsesladet opplevelse.

– Jeg måtte se ned i bakken, for da kom det tårer i øyekroken. Det er alltid trist å miste en lagvenninne, selv om hun skal være der i mange år til, sier Heidi Weng til VG.

– Jeg har lært utrolig mye av henne. Det har betydd mye for meg å ha henne der.

VG oppdaterer saken

Denne artikkelen handler om Vintersport

Marit Bjørgen

Langrenn