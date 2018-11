TILBAKE PÅ TOPP: Therese Johaug. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rørt Johaug takket det norske folk etter overlegen comeback-seier: – Har vært en drøm i to år

RUKA/OSLO (VG) 988 dager etter forrige verdenscuprenn var Therese Johaug (30) på ny tilbake i konkurranse mot verdens beste skiløpere. Det endte med seier.

Hun er spådd å ta tilbake langrennstronen i sin comeback-sesong etter dopingdommen , og i verdenscupåpningen i finske Ruka viste hun hvorfor spådommene er slik de er.

I det som var Dalsbygda-ekspressens første verdenscuprenn på nesten 1000 dager, gjorde Johaug ut til å gjøre akkurat som hun gjorde i den nasjonale åpningen på Beito forrige helg: Hun vant.

– Jeg kan ikke tro at jeg er tilbake her, og at jeg kan begynne sesongen med seier. Jeg er så glad, så fornøyd... Alle var så snille, og alle støttet meg hele veien. Takk til alle, sier en rørt og smilende Johaug i et intervju med arrangøren.

– Jeg har trent og trent i to år. Jeg har prøvd å motivere meg i to år for å komme tilbake og kanskje komme tilbake øverst på pallen. Så klarer jeg det. Det er stort, legger Johaug til overfor NRK, og takker hele det norske folk.

– Det er de som har gjort at jeg har fått motivasjon. De har trodd på meg og støttet meg hele veien.

Kalla gjorde rett i å frykte Johaug...

– Hvordan føles det å være på topp igjen?

– Det har vært en drøm for meg de siste to årene. Jeg har hatt et mål om å vinne i comebacket, og i dag gjorde jeg det. Jeg er veldig glad, smiler Johaug overfor arrangøren.

– Det gleder meg veldig. I hvert fall når jeg hadde innstilt meg på negative tilbakemeldinger fra publikum. Men jeg har ikke opplevd en negativ plakat eller bemerkning, og det gleder meg veldig, supplerer hun overfor NRK.

Ved sjekkpunkt 1,1 og 2,1 kilometer var det riktignok lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg som ledet, men fra 3,3 kilometer og utover var det Johaug-show på den klassiske 10 kilometeren i Finland.

– Johaug flyr bakkene her i Kuusamo, kommenterte Jann Post for NRK.

På oppløpet tok hun seg helt ut, og i mål var den 30 år gamle skiyndlingen inne på tiden 28.02,5. Og da det til slutt gikk opp for henne at seieren var et faktum, kom smilet. Og ikke lenge etterpå også et jubelbrøl til de fremmøtte i Ruka.

– Hun har gjort et kjempeløp, konstaterte Post, og sa at «Johaug har gått fra fortvilelse til idrettsglede».

Det var rett og slett ingen som var i nærheten av Johaug i Ruka.

Svenske Charlotte Kalla var nærmest, 22,5 sekunder bak, med lagvenninne Ebba Andersson på 3. plass, litt over halvminuttet bak Johaug.

Ingvild Flugstad Østberg ble nest beste norske med en 4. plass, drøye 17 sekunder bak pallen og 49,5 sekunder bak Johaug.

En som ikke fikk det til å stemme, var Heidi Weng. Forrige vinters vinner av verdenscupen sammenlagt var 1.37,2 bak sin lagvenninne.

– Det var hardt. Plutselig fikk jeg farten opp, men så var sisterunden trå. Men det er 20 sekunder kortere opp til Johaug i dag (enn Beito), og hvis jeg fortsetter å ta 20 sekunder på hvert renn, så går det fort, sier Weng til NRK, som også konstaterer at hun «ikke er i form» og at hun sånn sett er fornøyd.

Slik gikk det i Ruka på 10 km klassisk:

1. Therese Johaug 28:02,5

2. Charlotte Kalla +22,5

3. Ebba Andersson +32,8

4. Ingvild Flugstad Østberg +49,5

5. Julia Belorukova +54,9

6. Krista Parmakoski +55,5

7. Natalia Nepryaeva +1.07,1

8. Sadie Bjornsen +1.10,5

9. Astrid U. Jacobsen 1.15,6

10. Ragnhild Haga +1.26,2

...

13. Heidi Weng +1.37,2

19. Kari Øyre Slind +1.54,8

27. Anna Svendsen +2.14,3

28. Tiril Udnes Weng +2.17,6

