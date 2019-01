Kilder til VG: Skiledelsens millionavtale provoserer

STERKT EKSPONERT: Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby er utøvere i den nasjonalt sett mest eksponerte grenen i Skiforbundet. Men innholdet i en av forbundets store sponsoravtaler og dokumenter VG har tilgang på skaper misnøye i langrenn og hopp. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ledelsen i Skiforbundet har gitt alpinsponsor Telenor makt over hvilke sponsoravtaler langrenn og hopp kan inngå frem til neste OL. Spesialavtalen og prisen på 1,5 millioner kroner har skapt misnøye internt i forbundet.

Det forteller flere kilder til VG.

Bakgrunnen er som følger: Telenors avtale med alpint, omtalt som en «100 millionersavtale» av Skiforbundet, hindrer langrenn, hopp og utøvere å ha sponsorer som er konkurrenter av Telenor. Prislappen for akkurat denne eksklusive rettigheten ble satt til 1,5 millioner kroner.

Det viser dokumenter VG har tilgang på, og er noe også andre kilder bekrefter. Den eksklusive retten ble fornyet vinteren 2017, men skaper fortsatt reaksjoner.

– Jeg klarer ikke å se noen fordeler. Ingen er tjent med dette, sier en kilde i Skiforbundet til VG.

VG blir fortalt at telemarkedet, der Telenor opererer, blir sett på som blant de 3–4 mest lukrative markedene å hente sponsorkroner i.

Misnøyen med Telenoravtalens eksklusive rettighet i alpinavtalen kommer på toppen av en irritasjon over overforbruket av penger i alpint og hvordan det spiser av Skiforbundets egenkapital. Etter det VG kjenner til skal overforbruket i grenen dreie seg om rundt 20 millioner kroner de siste 7–8 årene.

Hverken langrenns- eller hoppledelsen vil kommentere saken.

Etter det VG kjenner til er spesielt to punkter i avtaletekst, som var utformet slik, som har skapt intern misnøye:

«Telenor innrømmes eksklusivitet innenfor sin bransje definert i dette punkt. Eksklusiviteten omfatter eksponering av NSFs offisielle bekledning på alle utøvere, trenere og støtteapparat innenfor grenene alpint, hopp og langrenn og i markedsaktiviteter rettet mot massemarkedet hvor NSF fremstår som partner» .

Videre var verdien på den eksklusive retten satt slik:

«Årlig vederlag for eksklusivitet som legges på flere grener i NSF er 1.500.000,- eks. mva.».

VG blir fortalt at denne prisen også er oppfattet som et billigsalg internt i Skiforbundet, og langt unna verdier langrenn og hopp kunne hentet i dette markedet.

Det er offentliggjort at hovedsponsoravtalen som langrenn har med Sparebank 1 – som ikke gir samme restriksjoner for alpint som blant annet har DnB som sponsor – har en ramme på 15 millioner kroner i året, og at LOs avtale med hopp er på 10 millioner kroner. Under Tour de Ski skrev også VG hvordan langrenn nå jakter større millionavtaler, men mangler sponsorer .

Telenors avtaler med Skiforbundet * Telenor sentralt har sponset alpint i Skiforbundet siden 2005. * Fikk rett til å ha dagens bransjeeksklusivitet i sin avtale i 2011. Grunnen var økonomisk krise i alpint. Langrenn og hopp tillot dette for å hjelpe grenen ut av uføret. Inntektene i alpint har økt de siste årene. * VG blir fortalt at denne eksklusiviteten er videreført siden uten at grenene føler de har fått spille noen rolle, selv om skistyret godkjenner slike rettigheter. Gjeldende avtale frem til 2022: * Eksklusivitetskravet på 1,5 millioner kroner som nå er innført er en del av hovedsponsoravtalen til alpint. Det i tillegg til grunnbeløp, prestasjonsbonuser, stipend, eksponeringsbonus, kostnader til nasjonal Telenorkarusell, samt barteravtale om ringetid og varer førte til at Skiforbundet selv oppga at avtalen hadde en total verdi på over 100 millioner kroner frem til 2022.

Langrenn er selv inne i en intern uro om sponsorrettigheter med utøverne og inntektene har begynt å falle .

Langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby gikk før sesongstarten ut mot forbundets sponsorregler . Han var da også kritisk til Telenors eksklusive avtale som gjør at heller ikke utøvere kan inngå sponsoravtaler med telekonkurrenter.

– At Telenors avtale med alpint kan binde opp at vi landslagsløpere i langrenn for eksempel ikke kan ha Telia som sponsor, er i utgangspunktet utrolig klønete. Vi i langrenn har jo ikke noe med Telenor å gjøre i det hele tatt, sa Sundby til VG.

Skipresident Erik Røste henviser til generalsekretær Ingvild Bretten Berg i denne saken.

– Styret vedtok dette fordi Telenor er vår samarbeidspartner for et felles breddetiltak, noe de nå har vært i 13 år, og at de betaler for denne eksklusiviteten, skriver Berg i en e-post til VG.

Hun skriver at skistyret, der alle grenene er representert, gjennom sine komitéledere (styreledere for grenene), ga sin tilslutning til opprinnelig avtale og reforhandling av samme avtalen.

– I et forbund som består av seks forskjellige grener, kan det fra tid til annen oppstå diskusjoner rundt eksklusivitet som berører flere av dem. Vi håndterer slike avtaler så rettferdig som mulig, blant annet sett ut fra en helhetlig vurdering av den enkelte grens økonomiske ståsted. Utover dette ønsker jeg ikke å gå i detaljer rundt denne kommersielle avtalen i mediene, men understreke at avtalen er av stor viktighet for Skiforbundet, skriver Berg til VG .

Det påpekes at Telenors eksklusive rettighet over langrenn og hopp er tillatt fordi selskapet dekker premier, startnummer og arrangørpakker til den såkalte Telenorkarusellen for barn opp til 12 årsalderen i alle skigrenene. Den er landsomfattende med deltagelse fra 80.000 barn.

Men VGs kilder forteller at dette blir sett på som markedsføringsmateriell og ikke et holdbart argument for en sponsornekt. Samtidig blir det påpekt at markedet rettet mot barneaktiviteter er attraktivt for sponsorer.

VG blir fortalt at den årlige summen for Telenors rettighet fordeles på mindre grener i forbundet som økonomisk tiltak.

Sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, sier til VG at han er klar over at det er misnøye, men at det handler om et internt anliggende i skiforbundet. Men han påpeker at de har brukt flere titalls millioner kroner på Telenorkarusellen gjennom mange år. Ettersom karusellen gjelder alle grener mener han det ville vært merkelig om deres telekonkurrenter skulle hatt muligheten til å være sponsor for de andre grenene.

– Vi har forholdt oss til det skiforbundet har tilbudt. Den nåværende avtalen gjelder til 2022. Og nå i siste runde ønsket skiforbundet 1,5 millioner kroner for eksklusiviteten på toppen av Telenorkarusellen og telefoniavtale med hele skiforbundet, og det fikk de. De har fått det de har bedt om i alle år, sier Svendsen.

Han påpeker at de er tilfreds med eksklusiviteten i avtalen, og mener at kostnaden de tar ved karusellen og rekrutteringen det går til også er positiv for langrenn og hopp.