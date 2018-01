ABDIKASJONSKURS: Skikongen Petter Northug er i kjempetrøbbel. Foto: Bohlin, Gøran

Den feite damen varmer opp stemmen…

Publisert: 10.01.18 14:03

Det oppstår et tomrom den dagen Petter Northug gir seg. Nå kan den datoen fort være ubehagelig nær i tid.

Det er selvsagt for tidlig å felle noen endelig dom over tidspunktet for Northugs karrierepunktum.

Men dersom det er noe i uttrykket “it ain’t over until the fat lady sings”, er vi vel der at hun nå bedriver stemmeøvelser, og ikke er så langt unna å synge løs.

For et forkjølelsesfravær nå, som setter trønderen utenfor NM-sprinten og fratar ham en av få gjenværende muligheter til å komme seg til OL, er jo rett og slett det aller siste Northug trengte nå.

Ja, det er teoretisk mulig å komme tilbake i slutten av NM, men slik det ser ut akkurat nå fremstår det urealistisk. Og om han skulle rekke det, er sjansen minimal for at han brått er i superform.

Det eksisterer også en siste mulighet i verdenscupen i Planica, men her tikker klokken fort, og akkurat nå brenner OL-lyset med en knallblå farge.

Det virkelig store spørsmålet, dersom det ikke blir noe av drømmen om å delta i Pyeongchang, er hva som i tilfelle skjer med Petter Northugs videre karriere.

Han har allerede 13 VM-gull og 2 OL-gull, og vil neste vinters verdensmesterskap i Seefeld være en tilstrekkelig fristende gulrot for videre satsing?

Eller blir summen av motgang nå så stor at det blir mer fristende å enten satse på langløp, eller ty til det skrittet å prioritere andre ting i livet enn å gå fortest mulig på ski.

For Petter Northug kommer dette til å gå fint uansett.

Han har en medaljesamling ingen kan ta fra ham, og vil kunne velge og vrake i jobbtilbud uten skistøvler på beina.

Selv om slutten på karrieren ikke skulle bli den han ønsket seg, vil han om han aldri vinner et renn til, uansett stå igjen som et helt unikt langrennsfenomen.

Det skyldes AT han har vunnet så mye som han har, men i minst like stor grad HVORDAN han har gjort det.

Nettopp derfor blir savnet så stort når det hele er over.

Rent sportslig går verden videre, og i Johannes Høsflot Klæbo ser vi konturene av en utøver som fort kan ende med å ha langrennskonge-hegemoniet i evigheter.

Klæbo har også et skikkelig sosiale medier-tekke, han vil være en drøm for sponsorer og han tok de tusen hjem med storm da han iførte seg “Make Northug Great Again”-capsen på Idrettsgallaen.

Men det er jo så mye mer som har gjort Northug til en evigvarende snakkis, og det ikke bare i Norge. Og selv om Klæbo har så veldig mye annet, vil selv ikke han kunne fylle det vakuumet som uunngåelig vil oppstå når tiden er her for exit Northug.

Kontroversene, på kanten-fleipene, konfliktene, gestene, mystikken og en haug med andre faktorer har jo også til de grader bidratt til at alle har en mening om mannen som har preget sporten i over ti år.

Derfor har frontene vært så skarpe om hvem som har skylden i hva når det ikke lykkes. For all ettertid vil det sikkert være uenighet om han for eksempel burde fått sjansen til å gå seg i form i Tour de Ski, eller om skiforbundets harde linje har vært berettiget.

Fasiten her får vi dessverre aldri, da vi ikke får vite hvordan sesongen hadde utviklet seg med et mer velvillig forbund og fravær av sykdom på nøkkeltidspunkter.

Men vi vet at sjansene for å få være med i OL nå er på linje med at Storbritannia blir beste nasjon i Sør-Korea, og at veien tilbake fra en total fiaskosesong vil være innmari lang.

Trolig så lang at vi snart får høre den feite damen synge. Men da skal vi pinadø ikke glemme hvor fantastisk showet har vært.

