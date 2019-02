Therese Johaug er storfavoritt på alt hun stiller opp på i VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Ufint mot Johaug

SEEFELD (VG) Det har over lang tid vært viktig og riktig å debattere ulike sider ved Therese Johaugs dopingdom. Men nå begynner noen svenske innslag å bli syltynn spikersuppe.

Publisert: 25.02.19 12:56







Da drømmen om å vinne VM-gull i comebacket ble nådd i suveren stil, var det både logisk og nødvendig at denne opplevelsen ble satt inn i de siste årenes kontekst.

Noe annet hadde jo vært aldeles merkelig, da 15-kilometeren markerte mesterskapreturen, fire år etter at Johaug vant sitt siste gull i Falun.

Derfor ble historiefortellingen etter lørdagens renn selvsagt sentrert rundt dette.

les også Dopingdømt østerriker tror Johaugs historie er oppdiktet – slik svarer den norske stjernen

Men den hendelsen burde samtidig fått markere et skille, der det ikke lenger var nødvendig å blande inn dopingsaken i hver eneste sammenheng, uten at det foreligger noen ny, substansiell informasjon som tilsier det.

Historiene om veien tilbake etter en straff som er ferdigsonet er grundig fortalt, og i resten av VM var det grunn til å ikke la dette narrativet bli så altoverskyggende lenger.

Dessverre skulle det vise seg å ikke bli helt slik, da det i Sverige åpenbart ikke er vilje til å erkjenne at en bok har et siste kapittel, og at det kan være på tide å åpne en ny når den er ferdiglest.

På pressekonferansen her i Seefeld mandag, etter den forutsigbare runden med spørsmål og svar i “fokusere på arbeidsoppgavene”-landskapet foran 10 kilometer klassisk, var det to temaer som skilte seg ut.

Og begge hadde svensk opphav.

les også Johaug «irritert» over løgn-påstand: - Sitter ikke her og lyver

Det første var riktig så relevant, og tok utgangspunkt i Tomas Petterssons påstander om at Therese Johaug løy da hun gikk ut med målet om én medalje i VM. Nå er løgn et begrep som forutsetter forsett, og den svenske kommentatoren skal vel slite med å dokumentere hva som faktisk foregikk i hennes hode før mesterskapet.

Men at målet var særdeles virkelighetsfjernt og søkt, har han jo helt rett i, og slik sett er det ingenting å si på at Johaug ble konfrontert med dette.

Det andre temaet ble derimot en temmelig unødvendig ekstraomgang om dopingsaken, der det eneste nye var EPO-tatte Johannes Dürrs betraktninger. Overfor den svenske avisen hevder den godeste Dürr at han tror Therese Johaugs forklaring er funnet på, og følgelig et falsum, til tross for at hun ble trodd av begge instansene som behandlet saken hennes.

les også Johaug: Fikk gullhilsen fra lege Bendiksen

Da er spørsmålet om det passeres en journalistfaglig grense man burde vise varsomhet med, helt uavhengig av rivalisering mellom Norge og Sverige.

Johannes Dürr ble nummer tre i Tour de Ski i 2013-2014, før han ble avslørt for bruk av EPO, og valgte å legge kortene på bordet.

les også Norge slått av Sverige og Slovenia: En gave til VM!

Skal en fyr hvis troverdighet åpenbart ikke er den store få fremlegge beskyldninger om fabrikasjon fra norsk side, uten å kunne underbygge dette med et snev av dokumentasjon?

Her i Seefeld er Therese Johaug åpenbart godt forberedt på at tematikken vil fortsette å dukke opp, og hun parerte Expressens spørsmål kort og profesjonelt på denne måten:

Gjennom Johaug-saken har det overtid vært mye sutring i den norske offentligheten om en helt relevant omtale av en stor nyhetssak, og det har vært lite heldig hvordan enkelte har forsøkt å fornekte definisjonen av begrepet “doping”, som fortsatt ikke forutsetter forsett.

les også Lundby om mesterskapsnedturene: – Jeg er vel djevelens datter

Men det betyr ikke at enhver form for omtale er innenfor, og å være en ukritisk mikrofon for udokumenterte påstander fra Dürr fremstår i beste fall ufint, og i verste fall direkte ondt.

Therese Johaug har måttet tåle mye eksternt press siste årene - noe som bare skulle mangle når det oppstår en dopingsak. Men nå bør det være tid for å la henne slippe unødvendige ekstrabelastninger.