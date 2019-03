NEDERLAG: Therese Johaug har vunnet to gull og er storfavoritt på tremilen lørdag Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Varsler slutten på norsk totaldominans: Sverige i snitt fem år yngre enn Norge

SEEFELD (VG) Det svenske gullaget på stafetten i VM var i snitt fem år yngre enn Therese Johaug (30) og de andre norske sølvjentene. Nå varsles det at dette stafettlederlaget er starten på tøffere tider i årene fremover.

For samtidig som det norske laget hadde en snittalder på drøyt 29 år hadde det svenske laget en snittalder på 24 år. Og flere yngre løpere har bemerket seg.

– Det er heftig at vi er et så ungt lag. Det er bra for fremtiden, sier det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson (19) til VG etter det andre svenske gullet i VM.

Det er flere som la merke til det samme på stadion i Seefeld, der uttaket av Johaug til ankeretappen ble omtalt som en tabbe av flere utenlandske trenere.

– Jeg liker veldig godt av Sverige vant dette. De har hatt en hard vei for å komme opp på toppen av kvinnelangrenn de siste ti årene, sier den tyske treneren Peter Slickenrieder til VG.

Tyskeren tok selv medalje på sprinten under OL i 2002 og det var starten på en sterk tysk periode i langrennssporten som varte et knapt tiår.

Til tross for Johaugs ekstreme dominans denne vinteren, Tour de Ski-seieren til Ingvild Flugstad Østberg og norsk dominans i VM, mener han spurttapet for Sverige varsler om en ny tid.

Norge vs. Sverige Sveriges stafettlag: Ebba Andersson 21 år Frida Karlsson 19 år Charlotte Kalla 31 år Stina Nilsson 25 år Norges stafettlag: Heidi Weng 27 år Ingvild Flugstad Østberg 28 år Astrid Uhrenholdt Jacobsen 32 år Therese Johaug 30 år Vis mer vg-expand-down

– Jeg tror dette er punktet der det snur. Norge har vært på toppen og nå kommer det en ny tid. Det er begynnelsen på slutten for dominansen. Det er en følelse jeg har. Og det er bra for sporten, sier Slickenrieder velvitende om Johaugs dominans.

VARSLER NY TID: Den tyske treneren Peter Slickenrieder, tidligere OL-medaljør. Foto: Nils Christian Mangelrød

– Det er morsomt å høre, sier Karlsson til spådommen fra den tyske tyskeren og melder om flere sterke yngre løpere i Sverige.

De norske damenes rival gjennom en årrekke Justyna Kowalczyk, som nå er polsk trener, mener tapet av Bjørgen i laget spiller inn.

– Uten Bjørgen er det ikke så lett. Marit tror jeg var den viktigste personen i dette laget ikke bare når det gjaldt sisteetapper, men også for mentaliteten og alt annet, sier Kowalczyk til VG.

De norske jentene har hatt flere sesonger med rundt 70 prosent seiersuttelling eller mer internasjonalt på det meste.

I år har Johaug vunnet alle individuelle renn, før hun ble satt på plass av Stina Nilsson (25) i stafetten. I fjor la Marit Bjørgen opp i en alder av 38 år som tidenes mestvinnende langrennsløper. Men fortsatt er snittalderen høy i det norske stafettlaget målt mot det unge svenske laget og Heidi Weng (27) var yngst blant de norske.

–Vi har hatt et veldig ungt lag lenge. Det går i bølgedaler. Plutselig kommer det opp unge norske jenter også. Det er slik sporten er, sier Johaug.

Hun ville i likhet med de andre norske jentene ikke gå ankeretappen:

Charlotte Kalla (31), som ikke har lyktes individuelt i Seefeld, syns fremtiden for svenskene ser sterk ut.

– Det er så utrolig heftig med alle de nye jentene som har fått sitt gjennombrudd denne sesongen og de siste dagene og at Frida kan ta et VM-sølv da alle har toppet formen, Mange er forberedt på å trene hardt, sier Kalla.

Imidlertid gjør Ingvild Flugstad Østberg (28) det klart at tidenes kvinneløper ble størst etter 30 års alder.

– Marit startet vel den største medaljesankingen etter den alderen jeg, Therese og Heidi er i nå. Jeg tror vi har veldig mange gode år igjen, sier Flugstad Østberg.