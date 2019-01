VANT LØRDAG: Sindre Bjørnstad Skar vant lørdagens sprint. Han var ankermann for Norge I søndag. Foto: Sebastian Kahnert/DPA / dpa

Skar lekte seg til seier - igjen

LANGRENN 2019-01-13T12:40:00Z

Sindre Bjørnestad Skar rykket fra konkurrentene før oppløpet og kontrollerte lekent inn til norsk seier på lagsprinten i Dresden. Eirik Brandsdal sørget for dobbelt norsk.

Publisert: 13.01.19 13:40 Oppdatert: 13.01.19 13:58

Brandsdal, som gikk for Norge II sammen med Pål Golberg, vant på fotofinish foran Russland og Gleb Retivykh, og med det kunne Norge juble for de to øverste plassene på pallen.

Litt tidligere søndag gjorde svenskene det samme på damesiden. Der endte Maiken Caspersen Falla og Mari Eide på 3. plass .

Men det var én mann som utmerket seg spesielt på herresiden.

Sindre Bjørnestad Skar vant lørdagens sprint , og var ikke dårligere søndag.

Han rykket fra resten av feltet etter den siste svingen, og inn mot oppløpet hadde han stålkontroll på alt og alle. 26-åringen slo ut med armene før målstreken, og gled så inn til sin andre seier på like mange dager.

– Nå skal jeg gå VM. Sånn er det bare. Ikke mer å diskutere, sa han til NRK allerede lørdag.

– Han har lekt med konkurrentene i semifinalen og finalen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Skar på direkten.

Søndagens seier deler han med Erik Valnes, som ble nummer tre på lørdagens sprint.