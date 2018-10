TILBAKE PÅ TRENING: Niklas Dyrhaug har en vei å gå før han er tilbake, men var positivt overrasket over øktene med landslaget i Molde nylig. Simen Hegstad Krüger til høyre. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Dyrhaug på 70 prosent etter skadekrise: - Går en f... i deg

LANGRENN 2018-10-10T05:00:53Z

Etter måneder med rehabilitering etter skader, kan Niklas Dyrhaug (31) bare fem uker før sesongstart trene 70 prosent av vanlig nivå.

Publisert: 10.10.18 07:00

En skulderskade han pådro seg i et showrenn i slutten av april etterfulgt av en langvarig leggskade ga 3–4 måneder med rehabilitering dette sommerhalvåret. Nå er det fem uker til sesongstarten på Beitostølen og han har kun kjent på vanlig trening i noen uker.

– Jeg ligger nok på 70 prosent av det jeg skulle gjort nå av trening. Men jeg håper å løfte det mer og mer. Det er tøft nå når man begynner å trene ordentlig og ser at man er langt bak der man bruker å være. Samtidig går det en liten f.., i deg, at det ikke er det her som skal stoppe deg, sier Dyrhaug til VG.

Første samling siden juni

Mellom tre og fire måneder uten normal trening under rehabiliteringen har preget ham . Forrige uke var Dyrhaug på landslagssamling i Molde. Dette var hans første treningssamling med resten av landslaget siden samlingen på Sognefjellet tidlig i juni. Dengang gikk han mange runder uten staver på grunn av skulderskaden. I Molde forrige uke kunne han gjennomføre rundt halvparten av øktene sammen med resten av laget. Han mener samlingen var en opptur.

– Jeg føler ikke sesongen er i fare. Men når jeg har vært så lenge ute så må jeg endre planene, sier Dyrhaug og forklarer at han fortsatt må trappe opp rolig.

– Jeg må bruke tid. Det er ikke noen snarveier. Jeg må først trene bra før jeg kan trene ekstremt bra og tåle det. Jeg kan ikke bare begynne med 110 timer i måneden etter skadene. Det vil vært en stor sjanse å ta, sier Dyrhaug.

Ikke funnet årsak

Han fikk virkelig testet motivasjonen da skaden i leggen i sommer etterfulgte skulderskaden som følge av at skulderen gikk ut av ledd i april. Det ble blant annet mange timer med løpetrening i basseng.

– Skulder-rehabiliteringen gikk veldig bra. Jeg kjenner ingenting og den er hundre prosent bra. Skaden i leggen var uvanlig. Det var nesten en avrivning av en leggmuskel. Den tok veldig lang tid, sier Dyrhaug som sier det ikke er funnet noen klar årsak til skaden, som oppsto ganske akutt.

Nå har Dyrhaug planlagt å legge ned store treningsdoser i november og desember, en periode han skulle gjennomført to måneder tidligere på høsten. Og nå må han få trent etter planen fremover i en sesong der det blir færre renn for trønderen.

– Grovt sett har det vært 3–4 måneder med rehabilitering der jeg ikke har trent normalt. Det er ganske betydelig i langrenn der treningsmengde er viktig. Men jeg har trent mine timer tidligere år og det får jeg bruke for nå. Jeg skal slå hardt tilbake, sier Dyrhaug.