Klæbo og Northug forkjølet – står over sprintsamling

Johannes Høsflot Klæbo (21) og Petter Northug (32) blir hjemme mens sprintlandslaget trener på Lillehammer kommende uke.

Trønderduoen har pådratt seg en forkjølelse, de følges begge opp av et helseteam og har i samråd med lege valgt å stå over samlingen.

– Det er ingen dramatikk, og vi har tett dialog om situasjonen, sier Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig i Skiforbundet langrenn, i en pressemelding fra skiforbundet.

Samlingen starter mandag og varer til lørdag.

Langrennssamlingen i Steinkjer for en snau måned siden gikk også uten Petter Northug . Da var beskjeden at langrennsprofilen manglet energi og trente alternativt.

Sto over Blink-festivalen

Han følte seg heller ikke i form til å konkurrere under Blink-festivalen i Sandnes.

– Petter har de siste dagene vært lav på energi og kjenner seg ikke i form til å konkurrere, var beskjeden fra landslagstrener Arild Monsen noen dager før Blink-festivalen.

Etter at også en planlagt høydesamling gikk i vasken, var Northug tilbake da sprintlandslaget samlet troppene i Torsby i Sverige for drøyt to uker siden.