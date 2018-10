LADER OPP I HØYDEN: Mari Eide (t.h), Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug (t.v) under høydetrening på isbreen i italienske Val Senales mandag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Mari Eides sorgtunge høst imponerer lagvenninne: – Helt fantastisk å klare å gi så mye av seg selv

LANGRENN 2018-10-23T04:43:17Z

VAL SENALES (VG) Mari Eide (28) bearbeider sorgen etter tapet av søsteren samtidig som hun satser mot sesongen. Lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg er imponert av hvordan Eide takler den vanskelige høsten i landslagsmiljøet.

Publisert: 23.10.18 06:43

– Jeg syns det er ekstremt imponerende av Mari. Og jeg syns det er helt fantastisk av henne å klare å gi så mye av selv i laget. Hun er en person som liker veldig godt å bidra inn i laget og i det sosiale. Det fortsatt å klare det i en slik situasjon og ha omsorg for veldig mange andre har imponert meg, sier Flugstad Østberg om lagvenninnen Mari Eide.

Tidlig i september mistet Mari Eide søsteren Ida Eide på grunn av hjertesvikt under et mosjonsløp i starten av september . Den 30 år gamle tidligere skiløperen, var et kjent ansikt i skimiljøet og var også en av Therese Johaugs nærmeste venninner.

Tøff høst

Mari Eide trener nå sammen med de andre lagvenninnene i Nord-Italia i en vanskelig periode. Utenfor landslagets hotell møtte lagvenninnene hennes pressen mandag i Val Senales. Eide deltok ikke på pressetreffet.

– Hvis vi kan hjelpe henne så hun kan ha øyeblikk, minutter og timer som letter på ting og som gjør at hun ikke tenker på det hele tiden, da føler jeg det kan gjøre godt for oss også, sier Flugstad Østberg.

Det har vært en spesiell høst for langrennslandslaget. Flere kjente Ida Eide godt. Mange hadde et nært forhold til mangeårig landslagsløper Vibeke Skofterud, som omkom i en vannscooterulykke i sommer .

– Selvfølgelig blir det ekstra i og med at Mari er på laget. Dette er tredje samlingen hun er på og det tar jeg som et godt tegn på at hun har lyst til å være med på samling og være med oss. Jeg har selv også kjent på at det har vært godt å være på samling og kunne snakket om dette og ta disse tingene sammen, sier Flugstad Østberg, som ser at det vil være dager som er bra og dårlig for lagvenninnen fremover og at hun bare må ta ting i sitt tempo.

– Trygt og godt

Ole Morten Iversen ble landslagstrener for damene etter fjorårets sesong. Han har latt seg imponere av hvordan landslagsjentene tar vare på hverandre.

– Det merker nok Mari også og det er nok derfor hun har vært med oss. Det er et trygt og godt miljø der hun vet hun blir tatt godt vare på. Det har skjedd mye med henne fra samlingen på Kvitfjell til nå. Tungsinnet begynner å slippe. Fysisk blir man litt på etterskudd. Det får man bare akseptere, sier Iversen til VG.

Han tror at både Mari Eide og jentene syns det er veldig ålreit at landslagsdebutanten er med laget på turer denne høsten og at det er en fordel for alle.

– Vi tar vare på samholdet i laget og hverandre. Det utrolig bra at hun er med oss nedover hit. Vi hjelper hverandre i tykt og tynt, sier Therese Johaug.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som selv mistet en bror for fire år siden, sier de gjør så godt de kan med å støtte opp om lagvenninnen.

– Vi er en gjeng som er flinke til å spille hverandre godeog være åpne. Jeg tror det er et miljø som er robust nok til å tåle dette. Det er Mari selv som kan kjenne på om det hjelper for henne, sier Jakobsen.

VG har hatt kontakt med Skiforbundet om artikkelen og Mari Eide er innforstått med at saken publiseres .