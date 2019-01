TALENT: Helene Marie Fossesholm er betegnet som det største langrennstalentet på kvinnesiden i Norge. Her med Therese Johaug i bakgrunnen på Beitostølen tidligere i sesongen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Fossesholm om veksthormon-ryktene i skimiljøet: – Ikke hyggelig

Helene Marie Fossesholm (17) og faren forteller at de har visst om at det har vært mange rykter om veksthormonbehandlingen til langrennstalentet. Saken har lenge vært kjent i skimiljøet.

– Så klart er det ikke hyggelig. Jeg informerte lagkameratene på juniorlandslaget og for dem var det ikke noe problem. De støtter meg, og det setter jeg pris på, sier Fossesholm til TV 2 .

Veksthormonbehandlingen av langrennstalentet Fossesholm (17), med et preparat på Wadas forbudsliste hun hadde medisinsk fritak for, ble gjort offentlig kjent gjennom en pressemelding fra Skiforbundet mandag .

Til VG opplyser Skiforbundet mandag kveld at det er veksthormonpreparatet Genotropin som er brukt i behandlingen, for å stimulere vekst i ungdomsårene.

«Helenes behandling innbefattet et preparat som står på WADAs forbudsliste. Det er svært strenge krav til godkjenning og bruk av slik medisinering i Norge. Det ble derfor søkt om medisinsk fritak (TUE) for dette hos Antidoping Norge da dette var påkrevd. Søknaden ble innvilget av Antidoping Norge og hun oppfylte alle WADAs kriterier»,

Familien og løperen ba i utgangspunktet om forståelse for at de ikke vil kommentere saken. Det gjaldt også Kristine Stavås Skistad, som ble behandlet med medikamenter som ikke sto på Wadas forbudsliste, for å få en kontrollert vekst.

Men i et intervju med TV 2 mandag kveld forteller Fossesholm og faren Øivind Foss om ikke bare positive opplevelser etter sterke prestasjoner i løypa. Faren, som også er Fossesholms trener, sier at de har visst om at det har florert rykter om veksthormonbehandlingen.

– Det er alltid noen ute i verden som ikke ønsker alle folk godt, sier Fossesholm i TV-intervjuet.

Fossesholm er betegnet som Norges største kvinnelige langrennstalent. 17-åringen har prestert best av samtlige juniorjenter i Norge på distanserenn, selv om hun har to sesonger til på juniornivå etter årets sesong. Det ble påpekt at dette er høyst private helse og pasientopplysninger for jentene Skiforbundet valgte å gå ut med i pressemeldingen.

Foss sier at de fikk en anbefaling fra sykehuset om å gjennomføre behandling, og at det er det de forholder seg til.

– Jeg synes det er trist at folk som ikke kjenner saken uttaler seg om den. De vet ikke hvorfor Helene har fått behandling. Hun har hatt behov for behandling i tidlig ungdom, og det er noe vi foreldre har fulgt opp som alle andre foreldre ville gjort, sier pappa Foss.

VG har i lengre tid vært kjent med veksthormonbehandlingen Fossesholm nå har opplyst om.

VG har tidligere i sesongen også vært i kontakt med Remi Andersen som er legen til juniorlandslaget, og landslagslege Øystein Andersen. De ønsket ikke å kommentere saken.

Fredag var VG var til stede på Norgescuprennet på Konnerud og så løpet til Fossesholm, som trenes av sin far Øyvind Foss. Der sa Fossesholm blant annet at hun mener det er langt opp til de beste på seniornivå i Norge, men at det er de løperne hun forsøker å nærme seg.

– Jeg prøver bare å gjøre det jeg har troen på. Men det er ikke sikkert at det funker for andre, men det funker for meg. Jeg trener sånn at jeg har troen på å bli bedre, sa Fossesholm til VG etter den seieren.

Medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, Ola Rønsen sier at de ble gjort kjent med veksthormonbehandlingen da løpere kom inn på juniorlandslaget før denne sesongen .

Rønsen påpeker at veksthormonbehandlinger, for å stimulere vekst, starter i sene barndomsår og tidlig ungdomsalder og at det ikke vil være naturlig å fange opp slikt før utøvere havner på forbundslag. Så vidt Rønsen er kjent med ble behandlingen avsluttet før hun kom inn på juniorlandslaget.

Eksperter påpeker overfor VG at veksthormoner i store doser har prestasjonsfremmende effekt, men at terapeutisk behandling på denne måten ikke skal ha det .