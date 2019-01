Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Klæbo dropper verdenscuprenn

LANGRENN 2019-01-19T10:44:04Z

OTEPÄÄ (VG) Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo vant lørdagens sprintprolog i Estland, men stiller ikke til start under søndagens 15 kilometer.

Publisert: 19.01.19 11:44 Oppdatert: 19.01.19 12:03

Det bekrefter landslagstrener Arild Monsen overfor VG og NTB.

– Han går ikke i morgen, sier Monsen.

– Hvorfor ikke?

– Det holder med ett løp denne helgen. Det er to uker siden Tour de Ski. Det blir for mye (med to), sier Monsen med henvisning til konkurransen Klæbø vant som tidenes yngste.

Vant prologen

Dermed gir Klæbo søndag fra seg muligheten til å ta ytterligere verdenscuppoeng i kampen om sammenlagtseieren.

Lørdag var trønderen spent på hvordan kroppen ville fungere under sprinten i Otepää. Etter prologen kom det foreløpige svaret:

Selv om det var tungt, var 22-åringen raskest av samtlige.

– Jeg syns han virker bra. Han syns selv det kostet mye å gå så fort. Han syns ikke at han var helt på topp, men jeg må jo si at han leverer bra, da. Han vinner jo prologen, sier Monsen og smiler.

Sterk Valnes

På herresiden hadde Norge åtte av de 20 beste løperne i kvalifiseringen til sprintfinalene.

Etter å ha blitt nummer tre med sin første pallplass i verdenscupen i tyske Dresden sist helg, ble Erik Valnes (22) nummer to i lørdagens Otepää-prolog.

– Det var bra. Formen er god. Nå vil jeg komme så langt som mulig. Det skal være fullt mulig å gå videre fra kvartfinaleheatet, sier Valnes til VG.

Herrenes kvartfinaler begynner klokken 13.21 og vises direkte på NRK.

På damesiden ble Maiken Caspersen Falla nummer to – bak svenske Stina Nilsson. Deres kvartfinaler starter klokken 12.55.