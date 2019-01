KONGEPOKALVINNER: Emil Iversen vant 15 kilometer klassisk og dermed kongepokal på sin hjemmebane i Meråker. Bildet er fra Tour de Ski for ett år siden. Foto: Göran Bohlin

Emil Iversen slo til på hjemmebane

LANGRENN 2019-01-31

MERÅKER (VG) VM-klare Emil Iversen vant NM-tittelen på 15 kilometer klassisk stil foran Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund.

Nils Christian Mangelrød

Publisert: 31.01.19 14:56

– Jeg er fryktelig fornøyd, sier Emil Iversen til NRK etter at at seieren er i boks.

Han innrømmer at han var spent med tanke på at det var en stund siden han har gått renn og presset han hadde på seg ved å gå med hele hjembygda langs sporet.

– Det var egentlig bare seier som var godt nok. Det er stort for meg. Det er artig. Alle ønsket at jeg skulle vinne, og jeg var litt spent, innrømmer han.

– Emil Iversen er små-sliten. Nå løper Emil Iversen alt han kan mot slutten her, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn da Emil Iversen staket seg over målstreken.

Emil Iversen (27) var utpekt som storfavoritt på sin hjemmebane. Foran start ga han relativt klart uttrykk for at han trodde han ville være i stand til å innfri forventningene.

– Jeg gleder meg, uttalte han til NRK.

Siste gang han konkurrerte var i Tour de Ski for fire uker siden. Da vant han sin tredje verdenscupseier i Oberstdorf, og dro hjem selv om han lå på tredjeplass sammenlagt. Han ble på grunn av sykdom tvunget til å stå over 15-kilometeren i estiske Otepää to uker senere.

Emil Iversen bekreftet imidlertid ryktet om at han er i storform ved passeringen halvannen kilometer i Meråker torsdag. De fleste konkurrentene med høye startnummer måtte finne seg sekundene løpe for fort sammenlignet med Emil Iversen allerede der. Ved sekskilometermerket var situasjonen den samme.

Erik Valnes, Simen Krüger Hegstad og Hans Christer Holund var blant de som var nærmest.

– Han viser tegn på VM-form her nå, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Emil Iversen kom inn til passering 10 kilometer etter en liten utforkjøring og et flatt parti.

Men to løpere fra Lyn jaktet Iversen intenst. Oslo-guttene Hans Christer Holund og Simen Krüger Hegstad pustet trønderen i ryggen. Om enn ikke bokstavelig talt, så i alle fall med henvisning til klokken.

– Dette blir en meget interessant siste runde, utbrøt statkanalens kommentator Jann Post entusiastisk i det det gjenstod en tredel av rennet.

En tredje ekspert, Fredrik Aukland, mente at Emil Iversen ville dra fordel av å kjenne terrenget i NM-sløyfene ut og inn, som sin egen bukselomme, mens Bjørn understreket at han ikke hadde grunn til å føle seg trygg på NM-tittel og kongepokal.

Men det skulle det vise seg at han kunne være. Holund tapte to sekunder inne på stadion til Iversen og Krüger Hegstad tapte også i finishen. Martin Løwstrøm Nyenget kom som et skudd mot slutten og knep andreplassen.

– Dette var moro. Det har vært litt stang-ut for meg i vinter, men ekstra gøy å få det ut i NM, sa Nyenget til NRK.

PS! Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth deltok ikke torsdag. De regnes alle som sikre på Norges VM-lag på 15 kilometer.