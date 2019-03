ENER I LANDSLAGET: Johannes Høsflot Klæbo har i løpet av to mesterskap på rad blitt den løperen på landslaget med flest gull. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Morfar styrer Klæbos trening på landslaget: – Avgjørende for at han fortsatt er der

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbos trening styres av Kåre Høsflot (76). Skistjernens morfar mener Skiforbundet har valgt den enkleste veien i samarbeidet med Klæbo-teamet.

Klæbo (22) ble en del av landslaget våren 2017, før OL-sesongen. Men det er morfaren som styrer trønderens treningen fra dag til dag selv. Det forteller både Kåre Høsflot og sprintlandslags trener Arild Monsen.

Skistjernens morfar og personlige trener gjør det klart at den friheten de har til å drive sitt eget opplegg, selv om Klæbo er på landslaget, er meget viktig.

– Det var helt avgjørende for at han fortsatt er der, sier Kåre Høsflot til VG.

Han mener et dårlig samarbeid og en splid med landslaget hadde blitt dumt, og at den nåværende løsningen er den enkelste for alle parter.

– Arild og jeg har et veldig godt samarbeid. Det fungerer på alle plan og det er helt avgjørende så det ikke lages noen konflikter. Det kunne skjedd og det har skjedd før, sier Høsflot.

– Så friheten dere får er avgjørende for å fortsette med landslaget?

– Ja. Og at Arild, som jeg stort sett har kontakten med inn mot forbundet, og jeg har den arbeidsformen vi har, sier Høsflot.

Johannes Høsflot Klæbo sier selv til VG at det er vanskelig å si om han ville satt et definitivt krav om at morfaren skal være hans trener mens han er på landslaget. Men han ser på det som en avgjørende faktor for ham selv.

Arild Monsen bekrefter at det er Kåre Høsflot som styrer treningen til Klæbo og at det er morfars treningsfilosofi som gjennomføres.

– Ja, det er deres program. Men det skiller seg ikke fra det resten av laget og det vi holder på med, sier Monsen.

Han sier han holder oversikten og kommer med sine «inputs» som alltid.

– Jeg snakker med Johannes og Kåre et par ganger i uken, sier Monsen.

STERKT SAMARBEID: Kåre Høsflot sammen med Johannes Høsflot Klæbo etter Tour de Ski-triumfen til Kløbo denne vinteren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I fjor vår kalte Adressa-kommentator Birger Løfaldli Klæbos samarbeid med Skiforbundet en tikkende bombe og pekte på kommersielle utfordringer. NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det fremtidige samarbeidet krever svært god kommunikasjon mellom Skforbundet og «Team Klæbo».

– Det kan være krevende, mest på markedsfronten vil jeg anslå, mer enn når det gjelder trening. Så lenge man har en delt treningsfilosofi så er det mulig å gjennomføre, sier Aukland.

Han mener et samarbeid bør være uproblematisk så lenge en utøver som Klæbo deltar på samlinger og på den samme trening som andre på laget.

– Men den dagen det blir et problem kan det bli utfordrende for laget, sier Aukland.

Trener for allroundlaget Eirik Myhr Nossum sier han også hadde tillat Klæbo å ha bestefaren som privat trener, men at det hadde krevd dialog mellom partene.

– Slik jeg kjenner dette har jeg opplevd at den treningsfilosofien de har er tilsvarende den vi holder på med, sier Nossum.

Langrennssjef i Skiforbundet Espen Bjervig mener det nåværende samarbeidet med «Team Klæbo» er meget godt.

– Jeg tipper jeg prater med Haakon et par ganger i uken. Der er det tett dialog, sier Bjervig.

Han påpeker at han mener en slik tett kontakt er viktig for å unngå misforståelser.

– De har sine egne meninger og tanker om ting. Vi deler det og diskuterer. Det gjelder alt fra det kommersielle til det sportslige, sier Bjervig.

Han mener perioden med konflikter mellom Skiforbundet og Northug, der det en periode ble sendt ut pressemeldiner fra partene ikke var bra.

– Det er ingen tjent med. Man skal ikke holde på slik. Det gjør ting upersonlig, sier Bjervig.