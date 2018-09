RUTINEMESSIG UNDERSØKT: Langrennslandslaget, her anført av Ragnhild Haga på treningsleir i Livigno, gjennomgår årlige hjerteundersøkelser, forteller medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget Øystein Andersen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Stein Ørn om hjerteproblemer hos utøvere: – Vanskelig å fange opp

LIVIGNO (VG) Tidligere skiløper Ida Eide (30) døde etter hjertestans under et mosjonsløp sist helg. Kardiolog og elitetrener Stein Ørn påpeker at slike uventede dødsfall skjer ekstremt sjelden. Langrennslandslaget gjennomfører årlige hjerteundersøkelser på sine utøvere.

30 år gamle Eide ble sendt til sykehuset etter at hun falt om underveis i 5-kilometeren i Norgesløpet på Jessheim sist helg. Den tidligere skiløperen og ivrige mosjonisten døde som følge av hjertestansen dagen etter.

Langrennsmiljøet og landslaget er nå i sorg, etter at dødsfallet ble kjent. Ida Eides søster Mari Eide er i år en del av landslaget og hun har vært en av Therese Johaugs aller beste venninner. Ingvild Flugstad Østberg og de andre landslagskvinnene var rystet over beskjeden om hennes bortgang:

Hva som har forårsaket hjertestansen er ikke kjent på nåværende tidspunkt.

Tidligere landslagsløper Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby er blant dem som har hatt episoder med hjerterytmeforstyrrelser på trening. Den generelle forskningen på hjerte og idrettsutøvere er nå også i utvikling.

Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget har vært tett på landslagsjentene gjennom de tøffe dagene i Livigno. Han sier de for øvrig følger landslagsutøvernes hjerter for å fange opp eventuelle risikofaktorer.

– Hjerteundersøkelser er en del av vår årlige oppfølging. Vi har i våre rutiner å følge opp dette, sier Andersen til VG og fortsetter:

– Vi prøver å ha et forebyggende regime som gjør at man kan føle seg trygg på at man skal kunne drive idrett slik idrett skal være, sier han.

Han understreker at slike brå og uventede dødsfall i forbindelse med konkurranser skjer svært sjeldent.

Det påpeker også kardiolog og professor ved Stavanger Universitetssykehus, Stein Ørn.

– Tall viser at tilfeller med plutselig død i forbindelse med fysisk aktivitet skjer veldig sjeldent, men like fullt er det veldig trist. Det oppleves meningsløst når spreke friske personer dør slik, sier Ørn, som også er trener og stefar til proffsyklisten Alexander Kristoff.

Han følger også utviklingen til hjertet til Kristoff tett. Ørn jobber med verdens største forskningsprosjekt i sitt slag, det såkalte NEEDED-prosjektet, for å kunne oppdage alvorlig hjertesykdom på grunn av trange blodårer hos folk.

Det har de gjort gjennom å teste 1000 syklister som syklet Nordsjørittet i Rogaland. Etter blodprøver og hjertetester av disse personene klarte de å identifisere åtte personer som hadde alvorlig hjertesykdom uten å ha hatt symptomer.

Han peker på at den plutselige hjertesvikten til Alexander Dale Oen var en situasjon med trange blodårer.

– Der var det veldig dyktige leger som vurderte ham, også internasjonalt. Det viser hvor vanskelig disse situasjonene er å fange opp på forhånd. Det jobber vi med å utvikle nå, sier Ørn.

Han sier det er et skille på under og over 35 år når det gjelder hva folk dør av på grunn av hjertesvikt. Men det er tre hovedårsaker generelt; medfødt hjertesykdom, betennelser i hjertet og trange blodårer.

– Over 35 år er trange blodårer den fremste årsaken. Konsekvensen av for lite sirkulasjon kan føre til hjerteinfarkt og flimmer. Under 35 år handler det oftest om medfødt hjertesykdom, en tilstand man kan klare å finne ut av ved hjelp av EKG og ultralyd av hjertet, sier Ørn som oppfordrer folk til å oppsøke lege ved symptomer.

Samtidig påpeker han at tilstanden i hjertet kan forandre seg over tid og bli påvirket av betennelser på hjertet som kan komme i forbindelse med fysiske belastninger når man har en infeksjon i kroppen.

– 60–70 prosent av dem som faller om og dør i forbindelse med fysisk aktivitet har ikke hatt eller gitt beskjed om at de har hatt, symptomer på forhånd, sier Ørn som i sitt forskningsprosjekt tester personer etter store fysiske belastninger på kroppen for å finne folk med trange blodårer. Da bruker man også blodprøver. Metoden er fortsatt er under utvikling

– Den tradisjonelle hjerteundersøkelsen klarer ikke å avsløre dette. Det nytter ikke med EKG. Man må bruke harde belastninger for å avdekke det, sier Ørn.

Erik Ekker Solberg overlege ved Diakonhjemmet Sykehus som sitter i ledergruppen av den internasjonale sportskardiologigruppen påpeker at hjertestans under fysisk aktivitet veldig sjelden rammer kvinner.

- Det er en stor ubalanse mellom kvinner og menn når det gjelder hvor utsatte de er for dette. Dette har i stor grad vært en mannssykdom, sier Solberg.

Han mener det er viktig at idrettsmiljøer kan gjennomføre hjertescreening som kan avdekke eventuelle hjertelidelser. Hans inntrykk er at spesielt Norges Fotballforbund har tatt bra tak i denne tematikken.

- Dersom folk deltar i harde idretter og for eksempel har større familiær belastning av hjerteproblemer bør folk vurdere og sjekke seg. Det gjelder også ved unormale symptomer i forbindelse med idrett; som smerter i bryst, besvimelse eller nær besvimelse, sier Solberg , som også advarer mot å konkurrere med infeksjon i kroppen.

Han sier at hjerteproblemer i idrett nok har vært underestimert, men at dette ikke skal påvirke rådet om «alle i fysisk aktivitet» står knallsterkt.

Han mener det er viktig at hjertescreening overvåkes av ekspertise, men påpeker også at det nylig er publisert en studie som har vist at screening ikke har vært så bra som man hadde håpet på, slik at det trengs ytterligere utvikling.

Skiløperen Anders Aukland (45) er én av utøverne som er en del av en omfattende pågående hjertestudie, som omhandler idrettsutøveres hjerter og om disse har fellestrekk som kan være uheldig på grunn av omfattende trening.

– Det har dukket opp en del saker med mosjonister og folk jeg kjenner. Blant annet har min bror Jørgen hatt hjerteflimmer. Det er bra det blir forsket på dette og for min egen del er det også interessant å være med på, sier Aukland som også er på samling i Livigno.

Mannen med over 25 sesonger i langrennseliten har de siste årene sett et langt større fokus på hjertet og idrett.

– Blant de mosjonistene jeg treffer i Birken, i Marcialonga og hos de sponsorene vi hjelper med å trene er det veldig fokus på helse og hjertet. I gruppen over 40 år som trener for å gå så fort som mulig er hjertet et tema, sier Aukland.