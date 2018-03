Frustrert Weng tror totalcupen ryker

Publisert: 03.03.18 21:07 Oppdatert: 03.03.18 22:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-03-03T20:07:52Z

LAHTI (VG) Sammenlagtleder Heidi Weng (26) er redd forspranget til Ingvild Flugstad Østberg (27) på 192 poeng ikke er stort nok - tross at det gjenstår kun 650 poeng å kjempe om.

– Når du har så mye stang ut som meg i det siste, tror jeg at det blir tungt og at den vil ryke, sier en irritert Weng til VG i Lahti.

26-åringen så ut til å ha kontroll i sitt kvartfinaleheat, men kom i kontakt med Sophie Caldwell i utforkjøringen mot stadion og Weng gikk fra å være i tet til å havne bakerst.

Fakta Sprintresulater lørdag: 1. Maiken Caspersen Falla

2. Stina Nilsson

3. Hanna Falk

...

10. Marit Bjørgen

13. Tiril Udnes Weng

15. Lotta Udnes Weng

18. Anne Kjersti Kalvaa

19. Ingvild Flugstad Østberg

26. Heidi Weng



Hadde hun tatt seg til semifinale ville avstanden ned til Østberg økt i sammendraget.

– Jeg var i veldig ubalanse før jeg klarte å redde meg inn, men da var det for sent. Da var alle forbi. Jeg hadde ikke sjanse. Det er ganske irriterende. Akkurat i dag trengte jeg en opptur, sukker Weng.

Seks konkurranser igjen

– Øynet du muligheten til å øke forspranget til Østberg?

– Joda, det er nå så. Vi får se, svarer Weng.

Fakta Stillingen i sammendraget: 1. Heidi Weng 1351 poeng

2. Ingvild Flugstad Østberg 1159 poeng

3. Jessica Diggins 967 poeng

4. Krista Pärmäkoski 847 poeng

5. Teresa Stadlober 731 poeng

6. Charlotte Kalla 690 poeng

Hun ligger foreløpig an til å vinne totalcupen for andre gang på rad. Noe ingen har gjort siden Justyna Kowalczyk klarte tre på rad mellom 2009–2011.

Det er seks konkurranser igjen av sesongen og 650 poeng igjen i spill.

Østberg: – Urealistisk

Østberg røyk også ut i kvartfinalen på sprinten i Lahti.

– Det er en del skirenn igjen, så det er mange poeng å kjempe om. Samtidig er 200 poeng veldig mye å ta igjen. Så jeg ser ikke på det som realistisk. En pallplass er det som er målet mitt, sier Østberg.

– Jeg skal prøve å gå bra i hvert enkeltrenn. Det er målet, legger 27-åringen til.

Fakta Weng i mesterskap: VM:

Val di Fiemme 2013:

Gull – stafett

Bronse – 15 km jaktstart Falun 2015:

Gull – stafett Lahti 2017:

Gull – lagsprint + stafett

Sølv – 30 km fristil OL:

Sotsji 2014:

Bronse – 15 km skiathlon Pyeongchang 2018:

Ingen medalje – 8. plass beste resultat

Weng hadde et skuffende OL hvor hun ble vraket fra stafetten og reiste hjem uten medalje. Selv var hun ikke like nådeløs i dommen over seg selv .

– Jeg blir irritert på at det går som det går i dag. Hadde jeg ikke hatt sjanse eller ødelagt for meg selv hadde det vært noe annet. Det er sånn som det skjer i sprint. Det er marginalt, mener Tour de Ski-vinneren Weng .