FLYR HØYT: Johannes Høsflot Klæbo bakerst i F16-cockpiten sammen med piloten i luftrommet over Nord-Norge et sted sist uke. Foto: FORSVARET.

Sjekk Klæbos ville «mental-stunt» i 900 kilometer i timen

Publisert: 25.06.18 18:35 Oppdatert: 25.06.18 18:55

Her er Johannes Høsflot Klæbo (21) for alvor utenfor komfortsonen. Skistjernen forberedte seg godt, inntok cockpit og ble med F-16-flyet opp på 27.000 fot og til hastigheter opp mot 900 kilometer i timen.

21-åringen og hans sponsor Zedge tok selv initiativ til å besøke Luftforsvaret i Bodø sist uke. Hensikten med turen var å få innblikk i hvordan deres jagerpiloter arbeider med det mentale, hvordan de nullstiller mellom oppdrag og hvordan de forbereder seg før et tokt, forteller Klæbo selv til VG.

– Jeg har mye å lære fra gjengen her. Det er interessant å se hvordan rutiner og arbeidsoppgaver er satt i system, og hvordan de jobber med fokus på det mentale. En feil her kan få fatale konsekvenser og jeg er nysgjerrig på å forstå hvordan de håndterer frykten for å feile. Gutta her har terpet på detaljer i årevis og jeg har stor respekt for jobben som de legger ned.

– I tillegg til at dette har vært veldig lærerikt, så var det gøy å fly F-16. Jeg føler meg privilegert som har fått en slik mulighet, sier Klæbo – som også er ute med en fyldig videoblogg fra besøket på sin egen Youtube-kanal nå mandag kveld.

900 kilometer i timen

Først fikk Klæbo et innblikk i hvordan jagerpilotene forbereder seg før de skal ut og fly. Deretter fikk han være med 331-skvadronen selv. Flyene kan nå en maksfart på 2400 kilometer i timen, i høyder opp mot 50.000 fot, eller 15.000 meter, ifølge Forsvaret .

Klæbo fikk være med i cockpit opp i 27.000 fot. Det mest ville, forteller han, var da flyet var oppe i 900 kilometer i timen på 60 meters høyde.

Det var, slik Klæbo forteller innledningsvis, ikke noe tilfeldig besøk. Piloten Klæbo var i luften med, Lars Holten, forteller at det er flere områder hvor toppidrett og det å fly jagerfly er sammenlignbart.

– Spesielt på det mentale planet, med tanke på nullstilling, at man er i en «oppdragsboble», fokus på arbeidsoppgaver og ingenting annet under konkurranse eller oppdrag, sier han – og legger til at Forsvarsdelegasjonen og Klæbo har snakket mye om nettopp dette underveis.

Stort press

For det er få i norsk langrennssport som har større press på seg før kommende VM-sesong. Klæbo ble den store kongen under OL i Pyeongchang med tre gull totalt i en alder av 21 år. En drøy måned senere var også sammenlagtseieren i verdenscupen i boks.

Derfor skryter sprinttrener Arild Monsen av at Klæbo tenker litt utenfor boksen når han nå tok turen til nord for å lære. Monsen presiserer at det er umulig å si nå hva slags betydning et sånt besøk har, men at det handler om å oppleve en ny situasjon og ikke ha kontroll over den.

– Det å oppleve uvante og ekstreme ting med kroppen er spennende og lurt, sier Monsen til VG.

Jobbet hardt under OL

På spørsmål om hvor viktig det blir å takle faktorer som press og stress er for kommende sesong, svarer Klæbo diplomatisk at han har mest fokus på å gjøre den rette treningsjobben. Han er likevel snart med å påpeke at det mentale er like viktig i dette bildet.

Han sier også at det å drille arbeidsoppgaver, tenke gjennom ulike scenarioer, generelt ha hodet på plass er ekstremt viktig, når man skal håndtere situasjoner hvor frykten til å feile er stor.

Klæbo er klar på at det største presset legger han på seg selv, men at det ikke er tvil om at han merket presset fra omgivelsene før OL i fjor.

– Jeg måtte jobbe hardt med meg selv i den perioden og jeg tror jeg lærte veldig mye av prosessen i forkant og under OL. Det håper jeg å dra nytte av inn mot kommende sesong.

Og hvem vet? Plutselig er det en junidag i Bodø skistjernen tenker tilbake til når det koker som verst i østerrikske Seefeld neste år.

