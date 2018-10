Petter Northug er sykdomsplaget og er isolert fra resten av langrennslandslaget under høydeoppholdet i Italia. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug isolert med magesyke på høydesamling

VAL SENALES (VG) Petter Northug har fått magesyke, som trolig skyldes et virus, under høydesamling i Italia. Nå vil landslagslegen og skistjernen fra i morgen fortløpende vurdere om Northug må avslutte samlingen.

Landslagslege Øystein Andersen sier at det sannsynligvis er et virus som har sørget for Northugs magesjau. Han er nå flyttet til et annet hotell i høyden i Italia og ikke nedover i dalen.

– Petter trente som normalt i går så dette har kommet i løpet av det siste døgnet, sier Andersen til VG og påpeker at Northug trenger tid til å komme seg nå.

– Noen ganger varer dette kort. Andre ganger tar det lenger tid. Vi vet mer det neste døgnet, sier Andersen.

Han påpeker at de er ekstra varsomme når mageproblemer oppstår i høyden. Men hva som skjer fremover nå er usikkert i øyeblikket.

– Vi må først se hvor lang tid det er igjen av oppholdet og hvor syk han er. Det gjelder i forhold til forflytning også, sier Andersen.

Skiforbundet meldte søndag formiddag dette om Northugs sykdom i en pressemelding:

« Petter Northug har fått omgangssyke og er isolert fra resten av troppen under landslagssamlingen i italienske Val Senales».

Northug er på treningssamling, sammen med deler av sprintlandslaget i høyden i Italia, men er nå blitt isolert fra de andre på laget som TV 2 omtalte først.

Northug ga denne uken ut sin selvbiografi «Min historie». Den har skapt overskrifter de siste dagene fordi Aylar Lie vil at boken skal stoppes og har satt advokat John Christian Elden på saken .

Han skulle etter planen ha en felles pressekonferanse tirsdag. Det er nå usikkert hva som skjer med den.

32-åringen er flyttet til et annet hotell for å unngå smittefare for de andre løperne.

Tunge år

Northug har også slitt med sykdom og en mystisk smell tidligere i oppkjøringen, etter en privat treningssamling på Tenerife. Den slet han med i flere uker.

Det sørget for en rekke forfall for skistjernen og da han senere også ble syk før landslagssamlingen på Lillehammer i september ble det klart at nye uker gikk uten hardøkter for Northug.

Dette kommer i etterkant av noen tunge år for Northug, som har slitt med sykdom, treningsmeller og sviktende resultater de siste sesongene. På spørsmål om Northug kan komme tilbake svarte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn tidligere i høst til VG:

- Med de avbrekkene han har hatt særlig de to siste sesongene blir det selvsagt mer usikkert. Han er jo nå avhengig av at det går på skinner gjennom høsten og vinteren.

I en mail til VG denne uken, formidlet av bokforlaget Pilar Forlag som ga ut selvbiografien hans, svarte Northug slik på hvordan nedturen har vært for ham personlig.

– Når man dedikerer så å si hver time av døgnet til å bli best på ski, er det selvsagt ikke noe gøy når man ikke lykkes som man hadde håpet og ønsket.De siste årene har jeg enten vært for mye syk, eller så har jeg trent for hardt. Det er en hårfin balansegang, og for meg har det alltid vært enten eller, skrev Northug.

Havnet bakpå

Sist vinter gikk Northug bare et verdenscuprenn. Da ble han slått ut i prologen på Lillehammer.

Arild Monsen mente overfor VG tidligere i høst, da Northug skulle få klarsignal til hardtrening igjen, at det var vanskelig å si når Northug kommer i form.

– Dersom han holder seg skadefri og sykdomsfri tror jeg det kan bli ok utover i desember, men kanskje ikke helt på topp i åpningsrennene, sa Monsen.

Under samlingen i Molde for tre uker siden sa Northug blant annet dette på pressekonferansen om sin fysiske form.

– Fysisk skulle jeg helst ha vært mye bedre nå. Jeg er nok litt på etterskudd. Samtidig har jeg vært i bra fysisk form de to siste årene på denne tiden, uten at det har hjulpet på vinteren. Nå må jeg bruke tiden godt og holde meg sykdomsfri, sa Northug.