Skipresident Erik Røste mistet to søsken på fire dager

Skipresident Erik Røste (58) har hatt en tøff periode bak seg med to dødsfall i nærmeste familie på kort tid. I tillegg til at skimiljøet mistet tre personer.

16. juli døde Ronny Fredrik Ansnes (29). Han var tidligere en god løper og kjent i skifamilien.

Søndag 29. juli døde Vibeke Skofterud brått etter en ulykke bare 38 år gammel. Hun var en svært populær person og var med på både OL- og VM-gull.

Fredag 3. august, tre dager senere, døde Erik Røstes bror Geir (61). Deretter gikk det kun fire dager før Røstes søster Bjørg (63) gikk bort.

– Det er den mest surrealistiske dagen jeg har opplevd. På den ene siden drev vi og organiserte begravelsen til broren min, snakket med presten, bestilte mat, skrev minneord, og på den andre satt vi ved siden av sengen til søsteren min som skulle dø, sier Røste til Aftenposten .

Roser skimiljøet

Tidlig i september gikk Ida Eide (30) bort . Hun var søsteren til landslagsutøver Mari, god venninne med Therese Johaug og kjæreste med Nils-Ingar Aadne.

– Måten hele skimiljøet har håndtert dette på, føler jeg sier litt om verdiene i hele organisasjonen. Verdier som går ut over å gå fort på ski. Toppidrettsmiljøet blir ofte fremstilt som kynisk. Alt handler om å bli best. Det er riktig. Samtidig har disse utøverne i en vanskelig situasjon klart å ta vare på og støtte hverandre. Ingenting gleder meg mer enn det, sier Erik Røste til Oppland Arbeiderblad.

Takker for støtte

Røste sier han er takknemlig for støtten og Oppland Arbeiderblad viser til en tekstmelding med medfølelse fra utøver Ingvild Flugstad Østberg.

– Det varmet virkelig. Den beste terapien er at folk bryr seg. Den omtanken, omsorgen og medmenneskeligheten som folk i skimiljøet viste meg, viser et miljø som står for noe langt mer enn det å gå fort på ski. Det gjør meg ydmyk og glad, sier Røste.

Erik Røste fra Gjøvik har lang bakgrunn i Ski-Norge. Han har vært skipresident siden 2012.