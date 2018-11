FAVORITT: Therese Johaug. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Johaug storfavoritt foran comebacket

Etter over to og et halvt år uten konkurranse er Therese Johaug (30) klar for comeback. Der er hun også kjempefavoritt.

958 dager er gått siden forrige gang ekspressen fra Dalsbygda sist deltok i et renn. Da, den 2. april 2016, var hun suveren vinner av NM-tremila på Beitostølen.

I mellomtiden har hun sonet en dopingdom , men fredag gjør hun comeback samme sted som hun sist gikk en konkurranse på ski. Igjen er hun den store favoritten.

Norsk Tipping gir 1,20 i odds på at Johaug vinner, og NRK-ekspert Torgeir Bjørn er enig i at hun er soleklar favoritt.

Tror på Johaug i v-cupen

– Ja, det er hun, konstaterer han, og minner om tremila for litt over to og et halvt år siden.

– Hva forventer du av Johaug?

– Jeg tror det er en jente som er spent på å være tilbake igjen, det å konkurrere i et ordentlig skirenn igjen. Jeg er trygg på at den fysiske formen er der, så for hennes del gjelder det å beholde roen og klare å gjennomføre et teknisk godt renn, sier Bjørn.

– Er det noen som kan tukte henne?

– Det må i så fall være lagvenninne: Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg, men ut fra rapportene skal Therese være bedre enn de på et distanserenn i en så krevende løype som det er lagt opp til her, analyserer NRK-eksperten.

Bjørn tror fredagens renn blir starten på en strålende sesong for Johaug.

– Jeg tror hun vinner verdenscupen sammenlagt, og så forventer jeg at hun kommer til å kjempe om seieren i alle distanserenn hun deltar i, enten det er i Norge, i verdenscupen eller i VM. Særlig i tyngre løyper og lengre løp tror jeg hun kan komme til å være suveren, sier han, før han påpeker.

– Men i sprintrennene hun går, kan vi ikke forvente at hun er i toppen. Der vil nok heller Maiken Caspersen Falla eller svenske Stina Nilsson gå foran.

VGs tips: Johaug vinner

VG er enig med vurderingen til Torgeir Bjørn. Selv har 30 år gamle Johaug riktignok bedt folket dempe forventningene, men Johaug har trent bra og er godt forberedt når hun stiller til start på 10 km klassisk på den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Oddsen er kanskje ikke den beste, men vi går for Johaug-seier til 1,20. Spillestopp er allerede 10.40, og Johaug-comebacket kan du følge på NRK1.

