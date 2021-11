ANNERLEDES DAG: Fredagen ble ikke som Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar så for seg.

Nye Beitostølen-renn i fare: − Stadion ser ut som en slagmark

BEITOSTØLEN (VG) Uværet skaper kraftige utfordringer for den nasjonale åpningen i langrenn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har mistet ti centimeter med snø. Nå ser stadion ut som en slagmark. Det ligger et tre i løypa, sier Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund.

Foreløpig har ikke arrangøren turt å sende folk ut i løypa for å rydde opp på grunn av den sterke vinden.

Fredagens sprintrenn i langrenn ble avlyst som følge av kraftig vind. Det har vært vindkast på rundt 30 m/s. Vinden har holdt på hele dagen, samtidig som det har vært mildt og i perioder nedbør. Skistadion har vært stengt hele dagen.

– Nå er det veldig krevende nede på stadion. Det er ikke mye stadion igjen, sier Lund.

Det store spørsmålet nå er om lørdagens renn (10 og 15 kilometer klassisk) kan gå som planlagt. Det er meldt mye vind også lørdag, men mindre enn det har vært fredag. Juryen vil ha et møte grytidlig lørdag morgen.

BEKYMRET: Juryen ved Marte Aagesen Trondsen , rennleder Torbjørn Broks Pettersen og arrangementssjef Terje Lund.

– Jeg har alltid troen på at det blir skirenn, sier rennleder Torbjørn Broks Pettersen til VG.

Det er usikkert hvordan snøen i løypa vil være lørdag etter mildværet.

– Blir det ikke renn lørdag, gjør vi en ny vurdering av hvordan programmet blir søndag, for da vet vi at det blir fint vær, sier Terje Lund, arrangementssjef i Norges Skiforbund.

Fra fredag kveld og utover lørdagen er det meldt rundt null grader.

– Vi sikter oss mot at det blir renn lørdag. Et veldig vindfullt renn, men innenfor grensen for hva som går, sier Norconsult-trener Ola Kvisle.

– Jeg tipper den største utfordringen blir hvordan løypas stand er. Jeg har litt dårlig følelse, men håper det blir skirenn både lørdag og søndag, sier kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen.

Søndag, da det er 10 og 15 kilometer fri på programmet, er værmeldingen god.

– Det kan få litt konsekvenser for enkelte av dem som kan være aktuelle for Ruka (verdenscupåpning neste helg). Det er bare en plass ledig, og det kan gjøre at jeg må velge litt i binde, sier herretrener Eirik Myhr Nossum om eventuell avlysning lørdag.

Arrangøren og langrennskomiteen i Norges Skiforbund har invitert til steinplukking fredag ettermiddag på stadion i et forsøk på å redde resten av helgens program. Det skal også være parerenn og kombinertrenn i helgen.